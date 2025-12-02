지평주조, 미식·문화예술 결합한 시음회 ‘지평연회’ 열어

지평주조가 프리미엄 술 라인업 출시를 기념해 한식 전문 공간 ‘푼주’에서 시음회 ‘지평연회’를 열었다. 이번 행사는 올해 하반기 선보인 프리미엄 제품 4종을 한자리에서 소개한 첫 공식 자리다. 주류·음식·문화예술 분야 관계자 16명이 참석했다.

지평주조는 올해 ▲지평석탄 ▲지평부의 ▲지평소주 ▲지평약주 등 4종을 새롭게 내놓으며 전통주 제품군을 넓혔다. 시음회는 이 제품들을 중심으로 전통 양조 철학을 음식과 예술 요소와 함께 소개하는 방식으로 구성됐다.

행사장에서는 도예가 하신혁, 공예가 전보경의 전시 ‘시간의 축적’이 함께 진행됐다. 흙·닥줄기·옻칠 등 자연 재료를 활용한 작품을 통해 지평주조의 100년 양조 철학을 시각적으로 전달했다.

지평 프리미엄 라인업과 푼주 한식 맡김차림 페어링 구성.(사진=지평주조)

시음 코스는 푼주 김세진 조리장이 겨울 제철 재료와 시간을 들이는 조리법을 중심으로 구성했다. ‘기다림’을 주제로 한 맡김차림 요리가 지평술 4종 각각의 개성과 어울리는 방식으로 제공됐다. 지평석탄은 보리된장·우족테린·계란찜 등 감칠맛이 중심인 요리와, 지평약주는 치즈키쉬·육회·단새우·아귀간 등 가벼운 안주류와 함께 나왔다. 지평소주는 숙성 모둠회와 함께 향과 마무리 맛을 강조했으며, 지평부의는 묵직한 맛으로 메인 요리와 곁들여졌다.

지평소주의 새로운 음용 방식을 제안하는 칵테일 순서도 마련됐다. 김서윤 바텐더가 선보인 ‘지평 블라썸’은 곡물 향을 기반으로 발효 과일 시럽과 발효 원료폼을 더해 지평소주의 활용 범위를 넓힌 메뉴로 소개됐다.

지평주조는 프리미엄 라인업이 전통주 선택 폭을 넓히기 위한 시도라며, 이번 ‘지평연회’를 통해 전통 술의 가치를 음식과 문화예술을 결합한 형태로 전달하는 첫 자리가 됐다고 설명했다. 회사는 앞으로도 전통 술과 다양한 문화 콘텐츠의 연계를 강화할 계획이라고 밝혔다.