셀리즈, 기업 PC·모바일 아우른 '올디바이 IT 통합 관리' 실현

셀리즈가 IT 자산을 통합 관리하는 에이전트를 선보이며 국내 유일 '올디바이스' 지원 사업자로 입지를 강화한다.

셀리즈는 자사 에이전트 솔루션의 대규모 업데이트를 통해 PC와 모바일을 아우르는 '올디바이스 IT 관리 플랫폼'으로 고도화한다고 2일 밝혔다.

이번 업데이트는 기존 윈도우 및 맥OS 중심의 관리 영역을 iOS와 안드로이드 모바일 디바이스까지 확장한 것이 핵심이다. 이를 통해 셀리즈는 단 하나의 플랫폼으로 기업 내 모든 종류의 IT 기기 정보를 수집하고 운영할 수 있는 환경을 구축했다.

올디바이스 에이전트 (사진=셀리즈)

새롭게 적용된 올디바이스 에이전트는 모바일 기기의 정보, 앱 사용량, 상태 등 파편화된 데이터를 실시간으로 수집해 관리자 대시보드에 연동한다. 기업은 자산의 가시성을 확보하고 불필요한 장비 구매나 미사용 라이선스로 인한 비용 낭비를 줄일 수 있다.

또 이번 업데이트에는 기업 현장의 목소리를 반영한 강력한 원격지원 기능이 정식 탑재됐다. ▲윈도우·맥OS 크로스 플랫폼 지원 ▲실시간 채팅 및 음성 통화 ▲키보드·마우스 제어 등 필수 기능을 모두 갖췄다. 특히 자체 릴레이 서버 통신과 세션 로그 자동 저장 기능을 통해 기업에게 민감한 보안성과 감사 추적 기능을 갖췄다.

셀리즈는 이번 기능을 통해 단순한 모니터링을 넘어 문제 발생 시 즉각적인 문제 해결이 가능한 운영 환경을 제공함으로써 IT 관리자의 업무 효율을 극대화한다는 전략이다.

최근 위메이드넥스트, 크로노스튜디오 등 고사양 장비와 보안이 중요한 게임 개발사들이 셀리즈 플랫폼을 잇달아 도입하며 기술력과 실효성을 입증하고 있다.

유민재 셀리즈 대표는 "우리 서비스는 단순한 자산관리 도구가 아니라 기업의 모든 IT 자산을 연결하고 능동적으로 관리하는 IT 운영 에이전트"라며 "이번 업데이트로 모바일 환경까지 통합 관리하게 됨으로써, 기업들은 '섀도우 IT'로 인한 보안 위협을 차단하고 운영 비용을 최적화하는 실질적인 성과를 거둘 수 있을 것"이라고 밝혔다.