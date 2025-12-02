‘빅쇼트’ 마이클 버리, 이번엔 테슬라 저격…"터무니 없이 고평가"

영화 ‘빅쇼트’의 실제 인물로 유명한 마이클 버리가 이번에는 테슬라를 저격했다고 비즈니스인사이더, 일렉트렉 등 외신들이 1일(현지시간) 보도했다.

마이클 버리는 이날 자신의 뉴스레터 ‘카산드라 언체인드’에서 "테슬라의 시가총액이 오랫동안 터무니 없이 고평가 되어있다”고 주장했다.

마이클 버리가 이번에는 테슬라를 저격했다. (사진=마켓워치)

그는 “테슬라가 자사주 매입을 하지 않은 채 매년 주주들의 주식을 3.6%씩 희석하고 있다”면서 "이는 아마존(1.3%)에 비해 훨씬 높은 수치이다"고 지적했다. 그는 또 최근 자신이 공매도 투자 한 팔란티어도 이보다 높은 4.6%에 달한다고 설명했다.

자동차 매체 일렉트렉은 여기서 우려되는 점은 테슬라가 수익을 내지만 창출된 이익의 상당 부분이 주주에게 가지 않고 새로운 주식의 형태로 직원과 경영진에게 직접 이전된다는 점이라고 지적했다.

일론 머스크 테슬라 CEO (사진=씨넷)

또, 버리는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 역대 최대 보상 안 때문에 주식 희석 문제가 계속될 것이라고 경고했다. 머스크의 보상 안은 테슬라가 시총 8조5천억 달러를 돌파하는 등의 경영 목표를 달성할 경우 머스크에게 1조 달러 상당의 주식을 지급하도록 한 내용이다. 마이클 버리는 이를 "현재 주주 가치를 미래에 희생하는 것"이라고 비판했다.

마지막으로 그는 “머스크 숭배자들은 경쟁자가 나타날 때까지 전기 자동차에 모든 걸 걸었고 그 다음에는 자율주행에, 지금은 로봇에 모든 것을 걸었다”며, 테슬라가 자동차 산업에서 로봇 산업으로 전환하는 것에 대해 주가 방어를 위한 내러티브 변화라고 지적했다.

이날 뉴욕 증시에서 테슬라 주가는 430.14달러로 전일 대비 0.01% 하락한 상태이나 최근 6개월 사이 25.5%가 올랐다.

버리는 과거 미국 주택시장 붕괴를 정확히 예측해 명성을 얻은 인물로, 그의 이야기는 2015년 영화 '빅 쇼트'로 만들어지기도 했다. 최근 그는 AI 거품론을 제기하며 엔비디아와 팔란티어의 주가 하락에 배팅해 큰 주목을 끌었다.