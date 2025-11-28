테슬라, 국내 첫 사이버트럭 공식 인도…글로벌 3번째 전달식

테슬라코리아가 지난 27일 한국 최초의 사이버트럭 공식 인도 행사를 성황리에 마무리했다고 28일 밝혔다.

이번 행사는 총 30명의 오너가 참석해 과거 유류 비축 창고를 재생해 문화 공간으로 탈바꿈한 문화비축기지에서 진행됐다. 현장에는 테슬라 APAC 소속의 지사장 이본 챈이 스페셜 게스트로 참석해 한국에서의 첫 사이버트럭 인도를 함께 축하했다.

이번 인도 행사는 북미 지역 외에서 공식적으로 진행된 첫 사이버트럭 전달식이다. 사이버트럭은 초고강도 스테인리스 스틸 바디의 혁신 적인 디자인, 아머 글래스, 동급 최강 수준의 견인 및 적재 성능, 오프로드 서스펜션 등 테슬라의 기술력이 집약된 모델이다.

서영득 테슬라코리아 대표

참여 오너들은 실제 사이버트럭 문에 직접 사인을 남기는 특별 퍼포먼스, 사이버트럭 내구성을 직접 확인할 수 있는 망치 타격 체험, 현장 악세서리 판매, 럭키드로우, 단체 기념사진 촬영 등 다채로운 프로그램을 즐겼다.

서영득 테슬라코리아 대표는 "한국은 현재 전 세계 테슬라 판매량 3위 시장이며, 올해 처음으로 수입차 브랜드 판매량 1위를 기록하는 등 매우 빠른 속도로 성장하고 있다"며 "이러한 고객의 사랑에 보답하기 위해 테슬라가 한국 시장에 지속적으로 투자하고 고객 경험을 강화할 예정"라고 밝혔다.

이어 그는 "완전자율주행(FSD) 구현 기능(감독형)을 한국에서도 공식으로 도입했으며, 사이버트럭 역시 연내 FSD 구현기능(감독형) 적용 대상에 포함될 예정"이라고 덧붙였다.

테슬라 사이버트럭 인도 행사

테슬라코리아는 고객 경험 개선을 위해 인프라 전반을 공격적으로 확장하고 있다. 국내 슈퍼차저 네트워크는 현재 166사이트에 총 1천133기가 설치돼 빠르게 확대되고 있으며, 국내 고속도로 휴게소에 V4 슈퍼차저를 본격적으로 도입해 장거리 주행 편의성을 강화할 계획이다.

현재 운영 중인 7개 스토어와 15개 서비스센터는 2027년까지 두 배 규모로 확장될 예정이다. 특히 올해 12월 말에는 인천 송도에 신규 테슬라 스토어가 오픈해 수도권 서부 고객의 접근성을 크게 높이고, 오너 경험을 더욱 쾌적하게 제공할 예정이다.