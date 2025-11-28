영화 '빅쇼트' 주인공, 엔비디아와 충돌…승자는?

영화 ‘빅쇼트’의 실제 인물로 유명한 마이클 버리가 최근 인공지능(AI) 대표주자 엔비디아를 상대로 강한 공세를 펼치고 있다.

IT매체 테크크런치는 27일(현지시간) 마이클 버리와 엔비디아의 충돌을 집중 조명하는 기사를 보도했다.

마이클 버리 사이언에셋운용 CEO (사진=마켓워치)

버리는 최근 연일 엑스(X)에 AI 거품론을 제기하며 엔비디아를 비롯한 AI 업체 주가 하락에 베팅하고 있다. 이달 초에는 그가 팔란티어 500만 주와 엔비디아 100만 주에 대해 풋옵션을 걸었다는 보고서가 공개돼 큰 주목을 받았다.

버리 비판에 엔비디아도 곧장 대응 나서

지난 주 그는 엔비디아의 자본 배분 전략을 공개 비판했다. 엔비디아가 2018년 이후 자사주 매입에 지출한 1천125억 달러가 사실상 주주가치에 거의 기여하지 못했다고 주장한 것이다. 또, 엔비디아 등 AI 기업들이 가치가 빠르게 하락하는 장비의 감가상각을 의도적으로 늦춰 장부를 조작하고 있다고 지적했다.

그의 비판이 화제를 모으자 엔비디아도 곧장 대응에 나섰다. 엔비디아는 "2018년 이후 910억 달러 상당의 주식을 환매했다. 1천125억 달러가 아니다”며 버리의 주장을 정면 반박했다. 회사 측은 버리가 주장한 1천125억 달러에는 직원들에게 지급된 주식의 소득세를 처리하기 위한 금액이 포함돼 부풀려진 것이라고 반박했다.

젠슨 황 엔비디아 CEO. (사진=지디넷코리아)

감가상각 문제도 해명했다. 엔비디아는 고객들의 실제 수명과 활용 패턴을 기반으로 GPU를 4년에서 6년에 걸쳐 감가상각하고 있으며, 2020년 구형 GPU도 여전히 높은 활용률로 유의미한 경제적 가치를 유지하고 있다고 설명했다. 이어 엔비디아는 분식 회계로 파산한 ‘엔론과는 다르다’고 강조했다.

이에 버리는 “엔비디아를 엔론에 비교한 것이 아니다”라며, 자신은 오히려 엔비디아를 1990년대 후반 닷컴 버블 시기 과잉투자와 수요 오판으로 주가가 붕괴한 ‘시스코’에 가깝다고 보고 있다고 반박했다.

엔비디아의 주가는 2023년 초 이후 약 12배 상승했다. 현재 시총은 4조 5천억 달러에 달하며, 시총 1위에 오른 속도는 역대급 수준이다.

마이클 버리는 어떤 인물?

버리는 과거 미국 주택시장 붕괴를 정확히 예측해 명성을 얻은 인물이다. 하지만, 2008년 이후 다양한 위기론을 제기했고, 일각에서는 그를 ‘영원한 약세론자(permabear)’로 부르기도 했다. 실제로 버리의 전망을 따랐던 일부 투자자들은 상승장에서 큰 돈을 벌지 못했다. 예컨대 마이클 버리는 게임스톱 주식을 보유하다 밈 주식 폭등 전에 팔았고 테슬라를 공매도해 막대한 손실을 입기도 했다.

지난 주말 버리는 ‘카산드라 언체인드(Cassandra Unchained)’라는 뉴스레터를 출시해 AI 산업 전체를 향한 자신의 전망을 펼치고 있다. 연간 구독료는 400달러(약 58만원), 이 뉴스레터는 나온 지 일주일도 채 되지 않아 이미 9만 명의 구독자를 확보한 상태다.

“그의 명성과 성장하는 독자층이 붕괴 촉발할 가능성도”

테크크런치는 그의 명성과 빠르게 성장하는 그의 독자층이 그가 예측하는 붕괴 자체를 촉발할 가능성도 있다고 지적했다.

실제로 과거에도 영향력 있는 공매도 투자자의 비판이 시장의 붕괴를 앞당긴 사례가 있다. 유명 공매도 투자자 짐 차노스가 엔론의 회계 부정 사기를 만든 건 아니지만, 2000년과 2001년에 그의 비판으로 다른 투자자들이 엔론에 의문을 제기했고, 결국 회사 붕괴를 가속화했다.

또, 2008년 리먼브라더스의 회계 부정을 파헤친 헤지펀드 매니저 데이비드 아인혼의 보고서는 리먼 브라더스 사태를 가속화했을 가능성이 있다는 설명이다. 두 경우 모두 근본적인 문제가 실제로 존재했지만, 공신력 있는 비판자가 플랫폼을 통해 신뢰성 위기를 제기했고, 이후 예언처럼 현실이 됐다.

테크크런치는 많은 투자자들이 버리의 ‘AI 과잉 투자’ 경고를 믿는다면, 매도세가 실제로 그의 약세론을 증명하며 대세로 이어질 수 있다고 분석했다. 결국 버리는 모든 세부 내용을 맞출 필요 없이 투자자들의 ‘패닉 매도’를 촉발할 만큼 설득력만 된다는 것이다.

해당 매체는 마지막으로 “이 싸움에서 잃을 것이 더 많은 쪽은 버리가 아니라 엔비디아”라고 강조했다. 시총 1위, AI 산업의 핵심 기업이라는 거대한 타이틀이 달린 만큼 엔비디아가 감당해야 할 위험이 훨씬 크다는 분석이다.