잡코리아-한양여대, IT 인재 키우고·취업 돕는다

잡코리아(대표 윤현준)가 한양여자대학교와 함께 IT 인재 양성 및 취업 지원을 위한 협력을 실시한다고 2일 밝혔다.

이번 협력은 한양여대에서 현재 참여 중인 서울시·대학·지역 동반 성장 프로젝트 '서울 라이즈' 사업의 일환이다. 글로벌 IT 직군 취업을 희망하는 대학생, 청년 구직자들의 취업 역량 강화 및 미래 인재 양성을 활성화하는 것이 목적이다.

잡코리아는 'AI-DX 기반 IT 전문가 일본어 과정'에서 수강생들의 일자리 연결을 위한 취업 지원 활동을 실시한다. AI·데이터 등 IT 직군 진출을 희망하는 구직자 대상 동기부여와 구체적인 진로 목표 설정을 돕고, 잡코리아 자체 데이터 기반 최신 채용 가이드와 취업 노하우를 안내한다.

이외에도 ▲개별 이력서·자기소개서 첨삭 ▲포트폴리오·면접 컨설팅 ▲취업 컨설팅 기반 입사 지원 촉진 등을 통해 국내·외 취업 정보에 대한 접근성을 높이고 구직자들의 성공적인 일자리 연결을 적극 지원할 예정이다.

만 25세 이상 IT 계열 전직 또는 취업 희망자 대상으로 선착순 20명에 한해 모집한다. 강의는 이달 8일부터 다음달 20일까지 약 6주 간 이어질 예정이다.

정승일 잡코리아 교육서비스사업본부 총괄은 "청년 취업률 향상과 해외 취업을 통한 글로벌 경력 강화, 커리어 성장 전략 협업을 한양여대와 함께할 수 있어 의미가 크다”며 "앞으로도 국내 1위 HR테크 플랫폼으로서 대학 등 교육기관과 협력해 산학협력 모델을 확산하고 미래 인재 양성을 통해 사회적 가치를 창출할 수 있는 다양한 방안을 고민해 나가겠다"고 말했다.