잡코리아, AI 추천으로 입사 지원수 104%↑

잡코리아(대표 윤현준)가 자체 AI 기반 'AI 추천 2.0' 서비스 도입 후 1개월 간 성과를 공개했다고 20일 밝혔다.

AI 추천 2.0은 자체 개발한 AI 솔루션 '룹'의 알고리즘 업그레이드를 통해 구직자 프로필, 행동 패턴 등을 세밀하게 분석하고 개인화된 맞춤 공고 정보를 제공하는 것이 핵심이다. 룹은 잡코리아가 29년 간 축적한 2천700만 구직자와 244만 기업들의 클릭, 검색, 구인구직 성향 등 종합적인 데이터를 학습해 정교한 추천·매칭을 지원한다.

잡코리아는 AI 추천 2.0 도입 후 구직자들의 한달 간 입사 지원 수가 104% 증가한 것으로 분석했다. 또 공고 조회 수와 서비스 이용자 수는 각각 43%, 11%씩 늘어났으며, 실제 입사 지원으로의 전환율은 50%를 상회한 것으로 조사됐다.

잡코리아 AI 추천 2.0 출시 1개월 주요 성과

이번 성과는 AI 솔루션 룹의 세 가지 모델을 내재화해 추천 기능이 대폭 강화되고 구직자와 구인 공고 간 정합성이 올라간 효과다. 잡코리아는 서비스 출시 후에도 AI 추천 모델을 지속 고도화하며 매칭 정확도를 높이고, 구직자들의 검색 시간을 대폭 단축했다. 또 이력서 등록부터 공고 열람, 입사 지원까지 절차를 간소화하고 사용자 화면(UI)·사용자경험(UX)을 전면 개편하는 등 서비스 접근성을 향상시켰다.

서비스 이용량을 측정하는 앱 체류시간 지표도 한달 전 대비 300% 이상 성장했다. 구직자 정보 기반으로 ▲합격 가능성 높은 공고 ▲닮은꼴 유사 공고 ▲최신 인기 공고 '갓뜨공' 등 총 5가지 테마의 AI 추천 공고 리스트를 제공해 공고 탐색 폭을 넓혔고, 자연스레 서비스 이용률이 늘어났다는 평가다.

잡코리아는 향후 AI 알고리즘의 정확도를 더욱 높이고 사용자 피드백을 향상시킨 'AI 추천 3.0'을 선보일 계획이다. 공고 지원 전환율을 높이고 속도감 있는 AI 전환을 추천 서비스를 통해 이룬다는 방침이다. 이를 통해 공고 추천부터 원클릭 지원, 커리어 진단, 경력 점검까지 서비스 폭을 확장시켜 구인구직 전 과정의 AI 자동화를 목표로 할 예정이다.

김요섭 잡코리아 최고기술책임자는 “잡코리아는 AI 기술력과 방대한 채용 데이터를 결합해, 일자리 추천의 정확도와 속도 모두에서 업계 최고 수준의 성과를 내고 있다”며 “기술 기반 HR 플랫폼으로 진화해 구직자와 기업 모두가 체감할 수 있는 데이터 기반 매칭 서비스를 지속 선보이겠다”고 말했다.