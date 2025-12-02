"우리 웹이 더 좋아요"...'2025 로우코드 개발 공모전' 성료

로우코드 개발 도구 '플렉스튜디오'와 AI를 활용해 지역 문제를 해결하는 앱을 만들어 경연하는 '2025 로우코드 개발 공모전' 본선 경연이 29일 오후 서울 광화문 디타워 17층에서 성황리에 막을 내렸다. 이 행사는 ERP 전문기업 영림원소프트랩(이하 영림원)과 영림원 자회사 플렉스튜디오가 주최하고 IT인력 교육 전문기업 멋쟁이사자처럼이 주관했다.

기업용 애플리케이션(업무용 앱)을 로우코드 방식으로 빠르게 개발할 수 있게 해주는 플랫폼인 '플렉스튜디오' 생태계 확장을 위해 열린 이 행사는 올해가 세번 째로, 올해는 '상상은 크게 개발은 빠르게'를 주제로 열렸다. 총 참가자는 약 500명인데 이중 9개 팀이 본선에 진출, 이날 경연에 참가했다.

그 결과, 영예의 대상(1위)은 길고양이와 지역을 잇는 AI를 활용한 스마트앱 '냥길'을 소개한 '이음(E:UM)' 팀이 차지했다. 최우수상은 지역문제를 해결하는 참여 플랫폼 '싹(SSAK)'을 선보인 '이음즈' 팀이, 우수상은 청년 전세 사기 문제를 해결하는 플랫폼을 기획한 '구해줘전세'팀이 각각 받았다.

1위를 한 대상 팀에게는 상금 300만원, 최우수상과 우수상 팀에는 상금 150만원과 100만원을 각각 수여했다. 특히 이들 공모전 수상자 전원은 영림원의 정규직 전환형 인턴십 기회를 제공받았다.

발표 방식은 사전 제출한 PDF 기획 자료나 본선 진출팀의 별도 발표 자료를 활용한 프레젠테이션으로 이뤄졌다. 발표시간은 팀당 10분으로 7분 발표와 3분 질의응답이 이어졌다. 발표 평가는 플렉스튜디오 권오림 대표(기술 심사)와 파키라랩 김윤경 대표(기획 심사)가 심사 기준은 기술 구현도와 창의성&아이디어, 발표 전달력, 완성도 등을 봤다.

저마다 진지하게 발표...자체 조사 자료 제시로 객관성 높이기도

9개 경연 팀은 저마다 진지하게 자신들이 기획한 앱을 소개했다. 자체 조사한 자료로 객관성을 입증하기도 했다. 발표 후 이뤄진 평가위원들과의 질의응답 때는 객석에 있는 팀원이 설명하는 '협력'을 보여주기도 했다.

대상을 받은 이음(E:UM) 팀의 스마트앱 '냥길'은 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 길고양이 문제를 다뤘다. 길고양이가 많아짐에 따라 우리 사회 곳곳에 예상치 못한 불편이 생기고 있다. 예컨대, 발정기 고양이들의 소음문제, 엔진룸에 들어가는 길고양이로 인한 차량 파손 문제, 길가에 내놓은 생활 쓰레기를 길고양이가 파손함에 따른 비위생 문제 등이 있다. '이음' 팀에 따르면 2023년 기준 길고양이와 관련한 국민신문고 민원이 연간 300편이 넘는다. 최근 몇년간 가장 많았던 때는 2021년으로 400건 이상이었다.

'이음' 팀은 이를 해결하기 위한 방안으로 TNR 정책을 제시했다. TNR은 Trap(포획), Neuter(중성화), Return(방사)를 뜻하는 말이다. 인도적인 방식으로 길고양이 개체 수를 관리, 사회적 갈등을 해소하는 걸 말한다.

이날 PT 발표를 한 '이음' 팀원은 "농림축산부가 반려동물 복지를 강화하고 있다. 길고양이 중성화 수술을 올해 11.2만마리에서 내년에 12.3만마리로 늘리려 한다"면서 "2029년까지 TNR비율을 40%로 높일 계획"이라고 들려줬다. 이어 "정부와 지자체는 TNR 비중을 높이려 하지만 TNR이 필요한 개체 정보는 없다. 반면 케어테이커는 TNR이 필요한 개체 정보와 의욕은 있지만 절차를 모르거나 TNR 판단 기준을 모른다"면서 "우리가 만든 앱은 이런 공백을 메워준다"고 말했다. '이음' 팀 멤버는 조장원 씨 외에 전지연 씨, 이형민 씨, 박민성 씨, 정지은 씨 5인이다.

대상 수상자들이 권영범 영림원 대표(왼쪽 세번째), 권오림 플렉스튜디오 대표(왼쪽 네번째)와 기념사진을 찍고 있다.

최우수상은 대상과 이름이 비슷한 '이음즈' 팀에 돌아갔다. 이 팀은 지역문제 해결 참여 플랫폼 '싹(SSAK)'을 들고 나왔다. 발표를 '이음즈' 팀원은 "눈에 보이는 문제가 우리 주위에 늘 있다. 하지만 우리는 이런 문제를 보고 그냥 지나치는 경우가 많다. 신고 절차가 번거롭기 때문"이라면서 "우리가 만든 '싹'은 AI를 활용해 자동으로 이슈를 작성해주는 참여형 공론장이다. 지도를 통해 시각화도 가능하다"고 밝혔다.

이어 "현재는 시스템 분산 및 복잡성으로 접근성이 낮고, 민원 작성시 진입 장벽이 있으며, 지역 문제 실시간 공유 시스템도 부재하다면서 "이를 해결하기 위해 쉬운 소통 창구에 똑똑한 AI 비서 역할을 하는 '싹'을 기획했다"고 말했다. '이음즈' 팀 멤버는 이창우 씨, 신비 씨, 이혜은 씨, 홍민주 씨 등 4인이다.

최우수상 수상자들이 기념사진을 찍고 있다.

우수상을 수상한 '구해줘전세' 팀은 심각한 청년 주거 문제를 해결하기 위한 앱 '룸메이트(Roommate)'를 소개했다. '룸메이트'라는 이름은 청년의 전세 여정을 함께하는 동반자라는 의미에서 지었다. 올 3월 뉴시스 보도에 따르면, 전세사기 피해자가 누적 2만7370여명인데 이중 2030 청년이 74.7%에 달했다.

발표를 한 '구해줘전세'팀원은 '룸메이트'에 대해 "청년의 첫 전세 계약을 처음부터 끝까지 안전하게 동행하는 AI기반 전세 안심 플랫폼"이라면서 "복잡한 부동산 용어와 절차를 쉽게 안내해 불안감을 해소해줄 뿐 아니라 전세 여정의 모든 단계를 함께 하는 AI챗봇이 들어간 서비스다. 20대 전세 초보자를 위한 눈높이 설계와 케어를 보장한다"고 강조했다. 이어 "청년 전세 사기는 전세 절차가 복잡하고 근저당권 등 사용하는 단어가 너무 어렵고 매물 탐색과 계약, 입주 준비, 사후관리 등 각 단계마다 단절돼 있기 때문"이라면서 "우리가 기획한 '룸메이트'는 이러한 문제를 해결해 준다"고 말했다.

'구해줘전세' 팀은 김예은 학생과 조원준 학생, 김동건 학생, 정훈종 학생, 양승헌 학생 5인으로 이뤄졌다.

우수상 수상자들이 기념사진을 찍고 있다.

이밖에 '홍숭이' 팀은 건강식단 관리 앱 '푸드핏(Food Fit)'을 소개했다. 홍숭이 팀에 따르면 세계 온실가스 배출원 중 음식물이 26%나 차지한다. 또 생산량의 3분의 1이 그대로 버려진다. 홍숭이 팀은 "이런 문제를 해결하기 위해 푸드핏 앱을 만들었다"면서 "우리가 만든 푸드핏은 건강, 식단, 환경을 전부 챙길 수 있는 앱"이라고 밝혔다. 이어 "AI가 제안해주는 나에게 꼭 맞는 식단과 하루에 필요한 탄수화물과 단백질, 지방을 파악해 알려줌으로써 버려지는 음식물을 최소화해준다"고 말했다.

'시니텍' 팀은 AI기반 맞춤형 국내 힐링 여행지 코스 추천 플랫폼 '마음쉼표'를 발표했다. 시니텍 팀의 발표자는 '마음쉼표'에 대해 "힘든 일상에 쉼표를 찍어주는 힐링 여행 기획을 도와주는 AI 기반 서비스다. 지친 사람들의 감정을 회복시켜주는 힐링 여행 보조 앱"이라면서 "청년층의 최근 1년간 정신건강 문제 경험률이 이전 대비 약 10% 늘었다. 중독, 스트레스, 우울감 관련 문제가 주요 원인"이라고 덧붙였다.

'마이크로비즈' 팀은 펫 패션 커뮤니티앱 '펫셔니스타'를 소개했다. 이 팀은 발표에서 '펫셔니스타'에 대해 "반려견주들의 반려견 패션 취향을 공유 및 소통하고, AI기술을 활용해 올바른 반려견 의상 착용 문화를 조성하기 위해 만들었다"면서 "AI챗봇을 활용해 반려견의 체형, 사이즈, 소재, 세탁방법, 패턴추천까지 도와준다"고 밝혔다.

'바로고침' 팀은 국민신문고의 기존 앱이 각종 오류를 방치하고 있고, 복잡한 UX와 UI를 사용하며, 불편한 신고 절차를 안고 있다면서 이를 해결하기 위해 '바로 GO침' 앱을 기획했다고 설명했다. 발표에서 "시민 참여를 높이기 위해 포인트제도를 도입하고 허위신고 방지 기능도 도입할 예정"이라고 설명했다. 이 팀은 소정호 씨 박주민 씨 윤서준 씨 배나영 씨 4인이 한 팀을 이뤘다.

'GPT의 하수인' 팀은 송원규 학생과 최민기 학생 두 명이 팀을 이뤘다. 부산시를 대상으로 한 평생교육 강의 조회 애플리케이션을 기획했다. 발표에서 "부산시 고령화와 평생 교육 수요가 증가하고 있다. 그럼에도 정보 분산과 접근성 부족 문제가 발생, 이를 해결할 앱을 기획했다"면서 "부산시는 디지털 활용 격차 등으로 많은 이용자가 어려움을 겪고 있으며, 기존 공식 웹사이트는 이러한 변화에 충분히 대응하지 못하고 있다"고 지적했다.

'패트와매트' 팀은 고재웅 씨와 김준혁 씨 두 사람이 한 팀을 구성했다. 복잡한 도시를 벗어나고 싶은 도시인을 위한 워케이션 매칭 서비스 '마을다(마을에 머물다)'를 소개했다. 발표를 한 고재웅씨는 "워케이션은 일과 휴식을 병행, 일정기간 지역에 머무는, 근무와 여행이 모두 가능한 새로운 라이프스타일"이라면서 "마을다는 워케이션을 통해 빈집이 늘어가는 지방과 쉼을 찾는 도시인을 연결해주는 플랫폼"이라고 말했다.

권오림 플렉스튜디오 대표 "밤 늦게까지 문의 내용 읽어...올해 질 더 좋아져"

행사를 지켜본 후 1등인 대상을 시상한 권영범 영림원 대표는 "본선에 진출한 팀 하나하나가 완성도가 굉장히 높은 앱을 만들었다. 사회 여러 문제와 개인의 더 좋은 삶을 위한 아이디어 차원에서 높은 창의성을 보여줘 놀랐다"는 소감을 전했다. 이어 "미래는 AI로 기술적인 큰 변화 뿐 아니라 인간 삶의 차원에서도 유사 이래 가장 큰 변혁이 올 걸로 예상하고 있다. 미래를 준비하는 젊은 여러분들은 당연히 기술적인 대비를 해야 할 뿐만 아니라, 인간의 가장 인간다운 특성이라고 할 수 있는 창의성과 협업 능력을 키우는 노력도 함께 해달라"고 당부했다.

이어 권오림 '플렉스튜디오' 대표는 "(참가자 여러분들이) 많이 고민한 흔적이 곳곳에서 있었다. 밤늦게까지 문의 주신 내용들을 다 읽어 봤다. 정말 고민 많이하고 열심히 하셨구나는 하는 걸 느꼈다. 특히 올해는 퀄리티가 더 좋아져 그만큰 기대도 더 된다"고 말했다.

권영범 영림원 대표가 시상 소감을 말하고 있다.