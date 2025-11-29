[사진] 플렉스튜디오 '2025 로우코드 개발 공모전' 본선 경연

ERP시장 국내 명가인 영림원소프트(이하 영림원)가 '상상은 크게 개발은 빠르게'를 주제로 개최한 '2025 로우코드 개발 공모전' 본선 경연이 29일 오후 서울 광화문 디타워 17층에서 열렸다.
행사는 플렉스튜디오(Flextudio)가 주최하고 멋쟁이사자처럼이 주관했다. 이날 본선 경연에는 9개 팀이 경합을 벌였다. 영예의 대상은 '이음(E:UM)' 팀이 차지했다. 최우상은 '이음즈' 팀이, 우수상은 '구해줘전세' 팀이 각각 받았다.
행사는 영림원이 개발한 '플렉스튜디오(Flextudio)' 생태계 확산을 위해 마련됐다. 앱 개발 플랫폼인 '플렉스튜디오'는 이를 이용하면 앱을 손쉽게 개발할 수 있다. 구축, 배포 및 유지보수도 가능하다. 특히 전사적자원관리(ERP), 데이터베이스(DB) 등 기업이 현재 쓰고 있는 기업용 SW와 연동이 유연히 연동한다.
축사를 한 권영범 영림원 대표는 "본선에 진출한 팀 하나하나가 완성도가 굉장히 높은 앱을 만들었고, 사회 여러 문제와 개인의 더 좋은 삶을 위한 아이디어 차원에서 높은 창의성을 보여줘 놀랐다"면서 "잘 아시다시피 미래는 AI로 인해 기술적인 큰 변화 뿐 아니라 인간 삶의 차원에서도 유사이래 가장 큰 변혁이 올 걸로 예상을 하고 있다. 미래를 준비하는 젊은 여러분들은 당연히 기술적인 대비를 해야 할 뿐만 아니라, 인간의 가장 인간다운 특성이라고 할 수 있는 창의성과 협업 능력을 키우는 노력도 함께 해달라"고 당부했다.
영림원서 '플렉스튜디오' 사업을 총괄하고 있는 권오림 대표는 인사말에서 "올해 벌써 세 번째 공모전이다. 특히 올해는 '멋사(멋쟁이사자처럼)'와 함께 준비했다"면서 "여러분들이 많이 고민하고 또 밤늦게 문의 주시는 내용들을 쭉 봤다. 정말 고민 많이하고 열심히 하셨구나는 생각했다. 특히 올해는 퀄리티들이 많이 좋아져 더 많이 기대했다"고 들려줬다. 이날 행사의 이모저모를 사진으로 구성했다.