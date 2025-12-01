우크라 해상 드론, 위력 입증…러시아 선박 피격 장면 포착

우크라이나가 실제 전장에 투입한 두 대의 해상 드론이 흑해에서 러시아 대형 선박 두 척을 파괴하는 장면이 영상으로 포착됐다고 과학매체 인터레스팅엔지니어링이 30일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면, 해상 작전용으로 설계된 무인 해상 드론 '시 베이(Sea Baby)' 두 대는 흑해에서 러시이 유조선 카이로스호와 비라트호 두 척을 타격했다. 두 선박은 7천만 달러(약 1천억 원) 상당의 원유를 운송할 예정이었다.

우크라이나의 해상 드론이 러시아의 두 유조선 카이로스와 비라트를 공격했다. (사진= 엑스@Tatarigami_UA)

유조선 카이로스호와 비라트호는 러시아 노보로시스크 항으로 향하던 중 터키 흑해 연안에서 공격을 받았다. 우크라이나 당국은 이 선박들이 러시아의 국제 제재 우회를 돕고 있었다고 주장했다.

우크라 해상 드론, 러 유조선 두 척 명중

공개된 영상에는 해상 드론 공격으로 불길에 휩싸인 러시아 선박들의 모습이 담겨 있다. 첫 폭발은 지난 28일 3시(그리니치 표준시·GMT)경 카이로스호에서 발생했으며, 화재 직후 구조대가 선원 25명을 대피시켰다. 공격 지점은 보스포러스 해협이 흑해로 진입하는 지점에서 동쪽으로 약 100km 떨어진 곳이었다.

터키 당국이 길이 274m 길이의 카이로스 호에서 발생하는 화재를 진입하는 모습 (사진= 엑스@kiyiemniyet)

이후 비라트호가 공격을 받은 것으로 알려졌는데 선박 추적업체 베슬파인더에 따르면, 당시 비라트호는 약 400km 더 동쪽에 위치해 있었다고 전해졌다.

터키 외교부는 성명에서 "이 사건들은 터키의 흑해 배타적경제수역(EEZ) 내에서 발생해 항해 안전, 생명, 재산 및 환경에 심각한 위험을 초래했다"며, “전쟁이 흑해 전역으로 확산되거나 추가로 격화되는 것을 막고, 이 지역에서 터키의 경제적 이익에 부정적 영향이 발생하지 않도록 관련국과 접촉을 유지하고 있다”고 밝혔다.

시베이 드론, 최대 2천㎏ 폭발물 탑재 가능

우크라이나 보안국(SBU)이 개발한 시 베이 해상 드론은 현재 우크라이나의 해군 전략의 핵심 도구로 자리 잡은 상태다. 원래 일회용 자폭정으로 설계됐으나, 지금은 정찰•직접 타격·수중 기뢰 배치 등 특수 임무까지 수행하는 재사용 가능한 모듈식 장거리 해군 플랫폼으로 진화했다.

영상=엑스 @UABakanligi

이 드론의 최신 버전은 ▲항속거리 1천500km 이상 ▲최대 2천kg의 폭발물 탑재 ▲향상된 항법·통신 시스템 ▲원격 조종 기관총 포탑 ▲소형 로켓 발사기 시스템 등 선택적 무장 모듈도 장착할 수 있다. 일부 모델은 감시나 전투피해평가(BDA)를 위해 공중 드론을 발사할 수 있어 정밀성과 상황 인식 능력을 향상시켰다.

몇 개월 전 비공개 장소에서 진행된 시베이 드론 시연행사에서 로켓 발사기와 기관총이 장책된 회색 해상 무인기 두 대가 공개 돼 화제를 모았다.