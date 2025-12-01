CJ제일제당, CJ더마켓서 ‘쿵야 레스토랑즈’ 행사 진행

CJ제일제당이 공식 온라인몰 CJ더마켓에서 넷마블 ‘쿵야 레스토랑즈’와 협업한 한정판 굿즈 이벤트를 진행한다. 이번 캠페인은 연말 고객 대상 특별 프로모션으로 기획됐다.

CJ더마켓은 ‘쿵야 레스토랑즈’ 캐릭터를 활용한 2026년 캘린더, 아크릴 키링, 스티커로 구성된 굿즈 패키지를 선보인다. 굿즈에는 ‘햇반’, ‘비비고 왕교자’ 등 CJ제일제당 대표 제품과 캐릭터 이미지를 결합한 디자인이 적용됐다.

캘린더는 월별 테마 속지를 구성했고, 스티커는 다이어리 등 다양한 용도로 활용할 수 있다. 키링은 ‘양파쿵야’와 ‘주먹밥쿵야’ 두 종류다.

CJ더마켓X쿵야 레스토랑즈 협업 상품.(사진=CJ제일제당)

굿즈는 12월 1일부터 일주일간 진행되는 CJ더마켓 프리퀀시 이벤트를 통해 제공된다. 매거진 읽기, SNS 팔로우, 댓글 작성 등 매일 제시되는 미션을 7일간 모두 수행하면 선착순으로 굿즈를 받을 수 있다.

같은 기간 CJ더마켓의 월간 할인 행사 ‘더 세일 페스타(더세페)’도 열린다. 전 품목을 최대 75% 할인된 가격으로 구매할 수 있으며, 중복 적용 가능한 최대 15% 쿠폰이 지급된다. 인기 상품은 한정 수량 특가로 판매된다.

CJ제일제당은 “연말 고객 감사 차원에서 한정판 콜라보 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 다양한 형태의 쇼핑 경험을 제공할 계획”이라고 밝혔다.