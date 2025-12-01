식품·주류업계, ‘목통 숙성’으로 프리미엄 시장 공략

식품과 주류 업계가 숙성 방식을 앞세운 프리미엄 제품을 잇달아 출시하고 있다.

1일 유통업계에 따르면 최근에는 시간 중심의 숙성을 넘어 나무 고유의 향과 통기성을 활용한 목통 숙성이 간장, 소주, 식초 등 다양한 제품에 적용되며 소비자의 선택 폭을 넓히고 있다. 성분·원료에 더해 ‘제조 방식’까지 꼼꼼히 따지는 소비자가 증가한 점도 이런 흐름에 영향을 주고 있다.

몽고식품은 삼나무 통에서 숙성한 프리미엄 양조간장 ‘송표 1905 오리지널·블랙라즈베리’를 출시했다. 1905년 간장공장에서 시작된 발효 기술을 집약한 제품으로, 나무 향이 배어 감칠맛과 바디감을 구현한 것이 특징이다.

‘송표 1905 오리지널’은 단백질 함량 지수 TN 2.1%를 구현해 품질을 높였으며, ‘블랙라즈베리’는 복분자 발효숙성공법을 더해 와인과 유사한 향과 풍미를 제공한다. 제품은 1년간 3단계 발효 과정으로 제조된다.

선양소주는 오크통에서 6개월부터 10년까지 숙성한 증류식 쌀 소주 원액을 블렌딩한 ‘선양오크’를 선보였다. 오크 숙성 특유의 깊은 풍미가 특징이며, 14.9도로 도수를 낮추고 과당을 사용하지 않은 제로슈거 제품이다.

부드러운 목 넘김을 내세운 만큼 일상음용 제품으로 자리잡고 있으며, 선양소주는 제품 인기에 힘입어 ‘선양오크보리’도 추가로 출시했다.

올리오올리바는 이탈리아 모데나 지역의 전통 발사믹 식초 ‘폰테베키오’를 국내 시장에 선보였다. 제품은 오크, 밤나무, 체리, 주니퍼, 물푸레나무 등 다양한 목재 통을 활용해 숙성하는 방식으로 풍미를 강화했다. 전 제품이 EU·이탈리아 농업부가 인증하는 IGP(지리적 표시 보호)를 획득해 정통성을 인정받았다.

몽고식품 관계자는 “송표 1905는 1년 간 3단계 발효 과정을 거쳐 특유의 감칠맛과 균형 있는 풍미를 갖춘 것이 특징”이라며, “스테이크부터 해산물, 보양식 등 다양한 요리에 부담 없이 활용해 보시기 바란다”고 전했다.