파세코, '3초 난방 욕실 히터' 2종 출시

종합가전기업 파세코는 겨울철 욕실을 짧은 시간 안에 따뜻하고 쾌적한 상태로 유지할 수 있도록 설계한 '욕실용 히터' 2종을 선보인다고 1일 밝혔다.

이번 신제품은 강력한 즉각 난방과 제습, 건조 기능을 중심으로, 다기능 고성능 모델인 '포시즌 히터'와 실용성과 인테리어 조화를 모두 잡은 '웜브릭'으로 구성된다.

포시즌 히터는 1천750W 고출력과 예열이 필요 없는 세라믹 PTC 방식을 더했다. 전원을 켜는 즉시 약 3초 안에 따뜻해지는 난방 성능을 갖췄다. 초당 4m 풍속을 기반으로 10분 내 욕실 전체 온도를 최대 80%까지 끌어올려 준다.

파세코 욕실 3초 난방 신제품 '포시즌 히터' (사진=파세코)

또한 열풍 제습과 송풍 공기순환 기능을 통해 샤워 후 남는 습기와 냄새까지 신속하고 강력하게 제거해주며 바디 드라이기로 활용이 가능하다.

이에 겨울철 감기에 취약한 노년층, 어린 자녀가 있는 가정, 우풍이 심한 주택은 물론, 장마철 등 습기가 많은 여름철에도 제습·송풍 기능을 활용할 수 있어 사계절 전반에서 높은 활용도를 기대할 수 있다.

관련기사

스마트한 조작 시스템으로 사용 편의성도 대폭 강화했다. 직관적인 원터치 조작과 자석 부착형 리모컨을 제공한다. 주변 온도를 감지해 풍량을 자동 조절하는 에코(ECO) 모드를 비롯해 터보, 송풍, 열풍1(H1), 열풍2(H2) 5단계 세부 제어 모드를 지원한다. 마지막 설정을 자동으로 기억하는 메모리 기능을 탑재했다.

설치 방식은 벽면 고정, 수건걸이 연동, 스탠드형의 3in1 구조로 욕실은 물론 세탁실이나 탈의 공간 등 다양한 환경에서 활용이 가능하다. 전도 시 자동 작동 차단 기능을 비롯해 과열 방지 센서, 이중 절연 설계, 차일드락, 타이머 자동 꺼짐 기능, IPX 4등급 방수 등 6중 안전 시스템을 갖췄다.