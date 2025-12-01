배민, ‘배민클럽 티빙팩’ 12월 구독료 전액 환급

배달의민족이 연말을 맞아 ‘배민클럽 티빙팩’ 신규 가입자를 대상으로 한 달간 구독료 환급 이벤트를 진행한다.

1일 배달의민족 운영사 우아한형제들은 오는 31일까지 티빙팩 가입 고객에게 월 구독료 4천990원을 배민 포인트로 전액 돌려준다고 밝혔다.

배민클럽 티빙팩은 배달의민족 무료배달 서비스와 티빙(광고형) 콘텐츠를 묶은 월 구독 상품이다. 정상가는 5천490원이지만 12월에는 4천990원으로 할인되며, 결제 금액 전액을 포인트로 환급해 사실상 무료로 이용할 수 있다. 포인트는 배민 앱 내에서 현금처럼 사용할 수 있다.

(사진=우아한형제들)

이번 혜택은 현재 배민클럽 비가입자라면 누구나 받을 수 있다. 과거 가입 이력이 있거나 지난여름 진행된 행사 참여 고객도 현재 미가입 상태라면 대상에 포함된다. 12월 신규 가입자는 행사 이후에도 할인가인 월 4천990원으로 티빙팩을 계속 이용할 수 있다.

배민클럽 티빙팩은 모바일·PC·TV 등 다양한 기기에서 이용할 수 있으며, 티빙 오리지널 ‘환승연애4’, ‘친애하는X’ 등 주요 콘텐츠도 포함된다.

우아한형제들은 “연말을 맞아 무료배달과 콘텐츠를 부담 없이 즐길 수 있는 혜택을 마련했다”며 “앞으로도 배민클럽 회원 혜택을 강화하겠다”고 밝혔다.