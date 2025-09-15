티빙, ‘환승연애’ 전 시즌 분석해 명장면 톱3 꼽아보니

티빙이 연애 리얼리티 ‘환승연애’의 새로운 시즌을 앞두고, 전 시즌 이용자들의 시청 데이터를 분석했다고 15일 밝혔다.

이번 분석은 시즌별 전 회차 공개일 기준 집계된 데이터로 진행됐다.

모든 시즌 통틀어 가장 두드러진 성과를 보인 시즌은 ‘환승연애3’다. 티빙은 해당 시즌 공개 첫 날, 신규 가입자 유입 효과와 시청UV가 모두 전 시즌 대비 역대 최고치를 기록했다고 전했다. 특히, 시즌3의 첫날 신규가입기여자 수는 시즌1 대비 74배 증가하며 파워IP의 면모를 보였다.

환승연애의 출발을 알린 시즌1은 ‘헤어진 연인을 다시 만난다’는 설정으로 주목받기 시작했다. 공개 첫 주 대비 전 회차의 누적 신규 가입자 유입 효과와 고유 시청자수(시청UV) 모두 30배 이상 증가했다. 이에 ‘환친자’라는 신조어가 만들어지고 환승연애는 시즌제 IP로 자리매김했다.

환승연애2는 최고의 과몰입 타임을 기록한 시즌으로 꼽혔다. 전체 시즌 중 총 누적 시청UV와 유료 구독기여자수가 가장 높았으며, 특히 마지막 데이트를 다룬 19화는 2시간 이상의 영상임에도 불구하고 역대 시청UV를 기록했다.

관련기사

이와 함께 티빙은 시리즈별 명장면도 선정했다. ▲시즌1, 선호민·김보현의 계단 오열씬 ▲시즌2 정현규의 “내일 봬요, 누나” ▲시즌3 “환승연애 이딴 거 안 나왔어” 분노 폭발 장면 등이 시청UV를 견인한 명장면으로 뽑혔다.

티빙은 “티빙의 얼굴이라 할 만큼 파워IP의 무한한 가능성을 보여준 ‘환승연애’는 ‘환친자’ 팬덤 형성은 어디에서도 보기 드문 사례”라며 “시즌4 역시 또 한 번의 ‘환연 열풍’을 기대해도 좋다”고 밝혔다.