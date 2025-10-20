배달의민족-나눔비타민, ‘나비가게’ 확산 나선다

배달의민족을 운영하는 우아한형제들이 소셜벤처 나눔비타민과 손잡고 아이들의 식사 지원과 지역사회 나눔 확산에 나선다.

우아한형제들은 20일 나눔비타민과 업무협약을 체결하고, 지역 기반 나눔가게 네트워크 ‘나비가게’의 확산을 공동 추진한다고 밝혔다.

‘나비가게’는 모바일 식권 플랫폼 ‘나비얌’을 통해 아이들이 보다 존엄하게 식사할 수 있도록 등록된 착한가게를 의미한다. 모바일 식권 결제가 가능한 가게라면 누구나 참여할 수 있으며, 일부 매장은 자발적으로 아동을 위한 할인 또는 나눔 쿠폰을 제공한다.

(사진=우아한형제들)

이번 협약에 따라 10월 말부터 배달의민족 앱 내 ‘우리동네 기부실천가게’ 서비스에 나비가게가 함께 소개된다. 특히 할인이나 나눔 쿠폰을 발행한 가게들이 해당 서비스에 노출돼 소비자들은 지역 내 나눔을 실천하는 점포를 쉽게 확인할 수 있다.

‘우리동네 기부실천가게’는 월 매출의 일정 금액을 NGO 단체에 정기 기부하는 외식업주의 매장을 소개하는 배달의민족 내 사회공헌 서비스다.

우아한형제들 김중현 가치경영실장은 “아이들의 식사 접근성을 높이고 지역사회와 함께하는 문화를 확산하기 위해 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다”며 “기부실천가게를 통해 더 많은 나눔 참여가 확산되길 기대한다”고 말했다.

김하연 나눔비타민 대표는 “배민과의 협력을 통해 나비가게가 전국적으로 알려질 수 있는 계기가 마련됐다”며 “착한가게 운영자들이 자부심을 가지고 참여할 수 있는 따뜻한 나눔 구조를 만들어가겠다”고 밝혔다.