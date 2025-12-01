피터 쉬프 "비트코인 12월에도 하락할 것...'시세 바닥' 전망도 신뢰 어려워"

비트코인 하락세가 12월에도 이어질 것이라는 전망이 나왔다.

비트코인이 11월 한 달 동안 17% 급락하며 최근 7년 중 최악의 11월을 기록한 가운데 피터 쉬프는 유로 퍼시픽 캐피털 CEO가 이런 하락세가 12월에도 이어질 수 있다고 경고했다며 미국 가상자산 매체 코인게이프가 1일(현지시간) 보도했다.

피터 쉬프는 미국의 대표적 금 옹호론자로 2008년 금융위기를 사전에 경고한 인물로 주목받은 바 있다. 이후에도 인플레이션·통화정책·안전자산 시장에 관한 직설적 분석으로 이름을 알렸다.

(사진=이미지투데이)

또한 비트코인을 일종의 투기 자산으로 규정하며 “귀금속과 같은 실물 자산이 본연의 안전자산으로서 더 적합하다”고 지속해서 강조해 왔다. 이번 발언 역시 기존 입장과 같은 연장선에 있다.

그는 “은행 재무회사들과 기업의 비트코인 매입에도 불구하고 비트코인은 올 연초 대비 약 4% 하락하여 기대에 부응하지 못했다”고 언급하며 기관 수요 증가가 가격 상승으로 이어질 것이라는 업계 기대가 실현되지 않았다고 지적했다.

반면 금과 은은 올해 각각 약 60%, 95% 상승했으며 이는 기업 매입이나 과도한 투자자 관심 없이도 나타난 흐름이라는 점을 강조했다. 또한 비트코인과 금·은 사이의 격차는 단순한 일시적 현상이 아니라 구조적 지표의 반영이라고 견해를 밝혔다.

이어서 귀금속 시장이 별다른 홍보나 기업 매입 없이도 견고한 상승 흐름을 보이고 있는 반면 비트코인은 ‘커뮤니티의 낙관적 주장’이 가격 방어의 핵심 수단이 되고 있다고 비판했다.

디지털자산 투자자 사이에 퍼지고 있는 '비트코인 12월 낙관론'에 대해서도 회의적인 입장을 보였다.

피터 쉬프는 "12월에 더 좋은 매수 기회가 온다는 논리는 매년 반복되지만 실질적 근거가 없다”고 언급하며 비트코인이 아직 바닥을 형성했다는 주장도 신뢰하기 어렵다고 전했다.