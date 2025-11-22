'비트코인 매수' 외치던 부자아빠 저자...시세 하락에 매도

'부자 아빠 가난한 아빠'로 잘 알려진 로버트 기요사키가 비트코인 보유분을 매도한 사실이 확인됐다. 불과 며칠 전까지 “비트코인은 2026년 25만 달러까지 간다”며 적극적 매수를 촉구하던 그가 시장 조정이 이어지는 시점에 되레 매도에 나선 것이다.

로버트 기요사키는 22일 자신의 소셜미디어를 통해 약 225만 달러 규모의 비트코인을 매도했다고 밝혔다. 본인이 직접 밝힌 바에 따르면 매입가는 약 6천 달러, 매도가는 약 9만 달러 수준이다.

로버트 기요사키의 이번 비트코인 매도는 규모를 떠나서 그가 최근까지 내놓은 강한 낙관론과 뚜렷한 대비를 이룬다는 점에서 주목 받고 있다.

비트코인 매도 소식을 전한 로버트 기요사키(사진=로버트 기요사키 X 캡처)

그는 이달 초 “충격적인 하락이 올 것”이라면서도 “그렇기 때문에 나는 팔지 않고 산다”고 강조했고, 비트코인 목표가를 2026년 25만 달러로 제시한 바 있다.

또한 “비트코인은 진정한 희소 자산이며 공급이 줄기 전에 매수해야 한다”고 주장했다.

하지만 이런 발언과는 반대로 로버트 기요사키는 가격 조정 국면에서 상당 규모를 현금화했다. 그는 매도 대금으로 수술센터 두 곳과 광고판 사업을 인수하겠다고 밝혔다.

이어서 “내년 2월이면 매달 약 2만 7천500달러의 현금흐름을 만들어줄 것이다. 이것이 자신이 오래전부터 실천해 온 “부자 되는 계획(get rich plan)이다”라고 말했다.