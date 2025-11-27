비트코인, 일주일 만에 9만 달러 돌파…한 달 매도세 끝났나

비트코인이 거의 일주일 만에 9만 달러를 돌파하며, 한 달 이상 이어졌던 매도 흐름에서 벗어나 회복세를 보였다고 블룸버그 통신이 26일(현지시간) 보도했다.

글로벌 시황 중계사이트 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 27일 오전 9시 기준 전일 대비 3.22% 상승한 9만268달러(약 1억3224만원)에 거래됐다. 이로써 비트코인은 일주일 만에 다시 9만 달러 선을 넘어섰다.

전문가들은 이번 상승세가 위험자산의 전반적인 상승세와 변동성 완화로 인해 투자자들이 더 높은 가격을 추구할 여력이 생긴 데 따른 것으로 분석했다.

미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 재개에 대한 기대감이 확대되면서 비트코인을 포함한 가상자산이 주식 시장과 함께 상승세를 보이고 있다. 이와 함께 블랙록의 미국 비트코인 상장지수펀드(ETF)로 신규 자금이 유입된 점도 긍정적인 영향을 미쳤다.

디지털 시장 데이터 제공업체 카이코의 애덤 매카시 선임 연구원은 "이번 가격 변동의 원인은 휴가 시즌의 영향일 가능성이 크다”며, “현재 유동성이 부족해 비교적 적은 자금으로도 시세를 크게 움직일 수 있다"고 밝혔다.

블룸버그는 비트코인이 10월 초 최고점 대비 약 36% 하락했음에도 불구하고, 기관 투자자들의 참여가 늘면서 비교적 제한적인 수준의 변동성을 유지하고 있다고 초기 비트코인 시장과 달리 잦은 가격 변동을 통한 투기적 거래가 지금은 시장을 크게 흔들지 못한다는 설명이다.

암호화폐 거래 회사 윈터뮤트의 전략가 재스퍼 드 마레는 “최근 몇 주간 하락세 속에서도 비트코인 가격대는 8만 달러 후반에서 지지력을 보였다”고 평가했다.

파생상품 시장에서도 낙관적인 분위기가 감지되고 있다. 코인글래스 자료에 따르면 비트코인 무기한 선물에서 롱(매수) 포지션 수요가 증가하고 있으며 해당 계약의 펀딩 비율도 다시 플러스로 전환돼 상승 베팅이 우위를 점하고 있다.

암호화폐 투자 회사 GSR 스펜서 할란은 "지난 몇 주 동안 투기적 롱 포지셔닝이 크게 축소됐다는 점이 확인된다”며, “이로 인해 암호화폐는 반등할 가능성이 커졌다"고 밝혔다.