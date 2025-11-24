비트코인, 바닥 찍었나...8만6천 달러 돌파

최근 강한 매도 압력을 받으며 8만 1천 달러까지 급락했던 비트코인이 완만한 회복세를 보이고 있다고 야후파이낸스, 비인크립토(beincrypto) 등이 최근 보도했다.

글로벌 가상자산 시황중계 사이트 코인마켓캡에 따르면 한국시간 24일 오전 8시 30분 기준 비트코인 가격은 8만6965달러를 기록해 24시간 전보다 2.50% 상승한 상태다.

이번 상승의 배경에는 최근 하락폭이 과도했다는 평가에 따른 반발 매수세가 가장 크게 작용한 것으로 분석된다. 지난 20일 위험 회피 심리가 커지며 암호화폐 시장은 급락했다. 하지만 다음 날인 21일 미국 뉴욕 연방준비제도 총재가 "금리 인하 여지가 있다"고 언급하자, 미국 증시가 반등하고 가상자산 시장에도 이어졌다.

가상자산 분석가 알리 마르티네즈는 비트코인이 단기 회복을 촉발했던 2023년과 2025년 3월의 패턴과 유사하게 23일 비트코인의 상대강도지수(RSI)가 극단적인 과매도 영역에 진입했다고 분석했다. RSI는 최근 14일간 가격 변동의 상대적 강도를 측정하는 지표로 0에 가까울수록 과매도 상태를 의미하는 것이다.

그는 “비트코인은 2023년과 2025년 3월에도 동일 구간 진입 후 단기 반등이 뒤따랐다”고 설명했다.

이번 비트코인 하락세는 시장의 신뢰를 흔들었지만, 현재 비트코인 보유자들의 강한 투매는 시장이 바닥을 형성하고 있음을 시사한다고 가상화폐 전문 매체 비인크립토는 전했다.

비인크립토는 “현재 비트코인 가격은 8만5천 달러의 심리적 바닥을 방어하고 있다”며, 투매, 하방 편향, 그리고 큰 폭의 실현 손실이 동시에 나타나는 것은 시장 바닥이 임박했거나 이미 형성되고 있음을 시사한다”고 설명했다.

이어 바닥이 확인된다면 비트코인은 반등하여 8만6천822달러 저항선을 돌파할 수 있으며, 이후 9만1천521달러, 저항선을 돌파해 강세 심리가 회복되면 9만5천 달러까지 상승할 여력도 있다고 분석했다.

하지만, 하방 압력이 심화되고 거시경제 상황이 개선되지 않을 경우, 비트코인은 8만5204달러 아래로 떨어질 수 있다고도 지적했다. 이후 8만 달러까지 더 큰 폭으로 하락할 가능성이 있으며, 이는 강세론을 무효화하고 회복을 지연시킬 것이라고 지적했다.