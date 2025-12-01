나라스페이스, 경기샛-1 발사·교신 성공…"2031년까지 군집위성 84기 운용"

글로벌 초소형위성 토탈 솔루션 기업 나라스페이스는 기후 모니터링을 위한 광학위성 1호기인 ‘GYEONGGISat-1 (이하 경기샛-1)을 미국 캘리포니아 반덴버그 우주군기지에서 스페이스X 팰컨9 로켓에 실어 성공적으로 발사했다고 1일 밝혔다.

발사 시간은 지난 달 29일 오전 3시 44분(현지시간 28일 오후 10시 44분)다.

나라스페이스 측은 발사 약 1시간 후 궤도상 분리에 성공했고, 위성은 사출 직후 나라스페이스 서울 본사 위성관제센터와 첫 양방향 교신도 원활히 이뤄졌다고 설명했다.

나라스페이스가 교신에 성공한 경기샛-1.(사진=나라스페이스)

경기샛-1은 국내 최초로 지자체가 주도해 기후·환경 정보를 확보하기 위해 추진한 기후 위성이다. 광학 기반의 다분광 카메라를 탑재했다. 가시광 및 근적외선 영상을 수집하고 이를 통해 경기도는 ▲재난·재해 감시 ▲도시 변화 탐지 ▲벼 재배지 작황 분석 등 정책 현장의 실질적 데이터를 확보하게 된다.

또한, 내년 발사를 앞둔 온실가스 관측용 경기샛-2A, 2B와 연계해 경기도의 기후 대응 정책과 환경 모니터링 체계를 개선하는 인프라로 활용될 예정이다.

박재필 나라스페이스 대표는 "이번 교신 성공으로 위성 플랫폼 운용의 신뢰도를 입증했다"며 "초소형 위성 양산 체계의 안정성도 검증했다"며 "자체 플랫폼에 대한 두번째 ‘스페이스 헤리티지(Space Heritage)’를 확보하게 됐다"고 말했다.

나라스페이스는 경기샛 외에도 옵저버 시리즈와 메탄 관측 위성 나르샤 시리즈를 포함해, 2031 년까지 총 84기의 초소형 군집위성을 구축·운용할 계획이다.

한편, 나라스페이스는 현재 기술특례 상장을 통한 코스닥 입성을 준비 중이다.