음악 감상, 치매 위험 크게 낮춘다

음악을 듣는 것이 고령자의 인지 건강에 긍정적인 영향을 미쳐 치매 위험을 크게 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

뉴스허브·사이언스얼럿 등 외신에 따르면, 호주 모나쉬대 공중보건 연구팀(엠마 자파·조앤 라이언 교수)은 70세 이상 노인 1만893명의 장기 추적 데이터를 분석했다. 그 결과 음악을 자주 듣는 노인의 치매 발생 위험이 그렇지 않은 노인보다 39% 낮았다고 밝혔다. 또한 치매 전 단계의 인지기능저하(CIND) 발생 위험도 17% 감소한 것으로 나타났다.

연구 대상자들은 연구 시작 시점에서 치매 진단을 받지 않은 상태였으며, 음악 청취 습관, 악기 연주 여부 등에 대해 설문을 진행했다. 이후 최소 3년 이상 추적 관찰하며 음악 활동이 치매 및 인지장애 위험에 어떤 영향을 미치는지 분석했다. 그 결과 음악을 자주 듣는 고령자들은 전반적인 인지 능력과 에피소드 기억(개인의 경험을 떠올리는 능력) 점수가 더 높았다.

음악을 듣는 것뿐 아니라, 악기를 연주하는 활동도 치매 위험을 낮춘다.(제공=클립아트코리아)

악기를 연주하는 활동도 유의미한 효과를 보였다. 정기적으로 악기를 연주하는 노인의 치매 위험은 35% 감소했으며, 음악 청취와 연주를 모두 하는 경우 치매 위험이 33%, CIND 위험이 22% 낮아지는 것으로 확인됐다. 다만 CIND 감소 효과는 음악 청취가 연주보다 더 뚜렷했다.

흥미롭게도 음악 활동의 긍정적 효과는 대학 졸업 수준(16년 이상)의 고등 교육을 받은 그룹에서 특히 크게 나타났다. 반면 12~15년의 중등 교육 수준을 가진 그룹에서는 일관된 경향이 확인되지 않았다.

"음악은 뇌의 여러 영역을 동시에 활성화 하는 강력한 자극이다." (제공=클립아트코리아)

연구진은 이번 결과가 인과관계를 직접적으로 증명하는 것은 아니지만, 고령자의 인지 건강 유지에 있어 음악 활동이 의미 있는 도구가 될 수 있다고 강조했다.

라이언 교수는 “음악은 뇌의 여러 영역을 동시에 활성화하는 강력한 자극”이라며 “이런 자극이 장기적으로 치매 위험을 낮추는 데 도움이 될 가능성이 크다”고 말했다.