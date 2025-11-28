풀리오, '벤처천억기업' 선정…작년 매출 1900억원 달성

홈케어 브랜드 풀리오는 중소벤처기업부와 벤처기업협회가 주관하는 '2025 벤처천억기업'에 선정됐다고 28일 밝혔다.

벤처천억기업은 작년 결산 기준 매출 1천억원 이상을 달성한 기업을 기념하기 위해 마련된 제도다. 올해 행사에는 중소벤처기업부 장관과 관계자, 벤처업계 주요 인사들이 참석한 가운데 진행됐다.

현용철 풀리오 사업본부 사장(가운데)이 '2025 벤처천억기업 기념식'에서 한성숙 중소벤처기업부 장관(왼쪽), 송병준 벤처기업협회 회장(오른쪽)과 기념 촬영을 하고 있다. (사진=풀리오)

풀리오는 마사지기·홈케어 디바이스 시장에서 두드러진 성장세를 보였다. 국내에서는 백화점, 면세점, 온라인몰 등 주요 유통 채널 확장을 꾸준히 이어왔으며, 해외에서는 일본과 북미 시장 진출을 본격화하며 매출 기반을 넓혀왔다.

또한 사용자 경험(UX) 중심 제품 설계를 토대로 지속적인 제품 라인업 고도화와 다양한 마케팅 활동을 통한 브랜드 인지도 및 고객 접점 확대도 매출 성장에 긍정적으로 기여한 것으로 분석된다.

풀리오 관계자는 "이번 벤처천억기업 선정은 고객들의 신뢰와 임직원들의 노력이 만들어낸 소중한 성과"라며 "앞으로도 기술 개발과 글로벌 시장 확장을 지속해 국내를 넘어 글로벌 홈케어 브랜드로 도약하겠다"고 말했다.

풀리오는 향후 프리미엄 홈케어 디바이스 포트폴리오를 더욱 강화하고, 해외 유통망 확장 및 파트너십 확대 등을 통해 지속 가능한 성장을 추진할 계획이다.