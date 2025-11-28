금감원, 홍콩ELS 불완전 판매 5개 은행에 2조 규모 과징금 통보

금융감독원이 홍콩 주가연계증권(ELS)을 불완전 판매한 은행 5곳에 2조원 규모의 과징금을 사전 통보한 것으로 28일 알려졌다.
통보를 받은 은행은 KB국민은행·신한은행·하나은행·농협은행·SC제일은행이다.
은행권이 소비자에게 판매한 홍콩ELS 규모는 총 16조3천억원 수준이다. KB국민은행(8조1천972억원)이 가장 많았고·신한은행(2조3천701억원)·하나은행(2조1천183억원)·농협은행(2조1310억원)·SC제일은행(1조2천427억원)·우리은행(413억원) 등의 순이었다.
판매 규모가 상대적으로 적은 우리은행은 과징금 사전 통보 대상에 불포함됐다.
과징금은 제재심의위원회에서 확정된다. 제재심의위원회는 12월 18일 열리는 것으로 알려졌다.