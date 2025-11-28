신한은행 '땡겨요', 피자·햄버거 프랜차이즈와 상생 협약

신한은행은 27일 서울시 중구 서울시청에서 서울시, 한국프랜차이즈산업협회 및 11개 피자 햄버거 프랜차이즈와 ‘서울배달플러스 땡겨요 활성화를 위한 피자·햄버거 프랜차이즈 상생 협약’을 체결했다.

28일 신한은행은 상생 협약을 통해 소상공인의 부담을 완화하겠다고 밝혔다.

협약에 참여한 프랜차이즈사는 국내 주요 피자햄버거 프랜차이즈 11개사(도미노피자, 피자헛, 롯데리아, 버거킹, 노브랜드버거, 파파존스피자, 청년피자, 피자알볼로, 노모어피자, 피자마루, 7번가피자)로 국내 대표 브랜드사들이 참여했다.

관련기사

27일 서울시 중구 서울시청에서 ‘서울배달플러스 땡겨요 활성화를 위한 피자·햄버거 프랜차이즈 상생 협약’을 체결하고 김기흥 신한은행 영업추진2그룹장(오른쪽 일곱번째), 김태균 서울특별시 행정1부시장(오른쪽 여덟번째), 한국프랜차이즈산업협회 및 11개 피자·햄버거 프랜차이즈 관계자들이 기념 촬영하는 모습.(사진=신한은행)

이번 협약을 통해 신한은행 땡겨요는 서울배달플러스 단독 운영사로서 ▲프랜차이즈 B2B 가맹 지원 ▲가맹점 확대를 위한 공동 마케팅 ▲할인 쿠폰 발행 등 프로모션을 중심으로 상호 협력을 지속 강화할 계획이다.

신한은행 관계자는 “서울배달플러스 땡겨요의 운영사로서 서울시 및 유관 기관과 원활한 소통을 진행하고 공공배달앱의 역할을 성실히 수행하겠다”며 “앞으로도 땡겨요 브랜딩을 강화하고 모든 이해관계자에게 혜택을 제공하는 플랫폼을 만들어 나가겠다”고 말했다.