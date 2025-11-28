버즈니, 신세계라이브쇼핑에 ‘추천AI’ 기술 공급

버즈니(대표 남상협·김성국)가 신세계라이브쇼핑에 ‘에이플러스 추천AI’를 공급했다고 28일 밝혔다.

올인원 커머스 AI 구독서비스 ‘에이플러스AI’는 검색AI를 비롯해 추천, 숏폼, 상품 카탈로그, 상품 리뷰AI 등 커머스에 특화된 AI 기술을 제공하고 있다.

이번에 버즈니가 신세계라이브쇼핑에 공급한 기술은 ‘추천AI’다. 해당 기술은 AI가 이용자의 구매 패턴 (상품 조회·구매·선호도 등)을 정밀하게 분석 후 구매 확률이 높은 상품을 추천해 이용자의 쇼핑 경험 만족도와 추천을 통한 매출을 극대화하는 기술이다.

실제로 신세계라이브쇼핑은 버즈니 추천AI를 도입한 후 1개월만에 추천 영역의 주문액·상품 클릭 수·구매 건수가 모두 증가하며 커머스AI 기술 도입 효과를 봤다.

버즈니 남상협 대표는 “에이플러스AI는 이미 국내 주요 커머스가 선제적으로 도입하며 매출 증가 효과를 얻고 있고, 이번 신세계라이브쇼핑 역시 추천AI 도입 후 추천 영역 주문액이 약 90% 증가했다”며 “앞으로도 버즈니는 에이플러스AI를 도입한 고객사의 매출 증가를 위해 커머스AI 기술을 고도화해 나가겠다”고 말했다.