버즈니, `2025 아시아 통신판매 비전`서 기술혁신 수상

버즈니(대표 남상협·김성국)가 지난 14일 중국 산둥성 웨이하이에서 열린 '2025 아시아 통신판매 비전 웨이하이 대회'에 참가해 한·중 우수기업 시상식에서 기술혁신 부문을 수상했다고 19일 밝혔다.

올해 13년째인 2025 아시아 통신판매 비전은 아시아 주요 디지털 커머스 기업과 정부·학계가 참여해 트렌드와 성과를 공유하는 자리다. 버즈니는 올인원 커머스AI 구독 서비스 ‘에이플러스AI’로 기술력을 인정받아 기술혁신 수상자로 선정됐다.

버즈니는 15년 간 연구 개발한 자사 커머스AI 기술을 기반으로 커머스에 특화된 커머스AI 구독서비스 에이플러스AI를 운영 중이다. 에이플러스AI의 주요 기술은 검색AI / 추천AI / 숏폼AI 등 커머스에 특화된 기술을 공급하며, 고객사의 업무효율성과 매출을 극대화하는데 기여하고 있다.

관련기사

버즈니는 지난 14일 중국 산둥성 웨이하이에서 열린 '2025 아시아 통신판매 비전' 시상식에서 기술혁신 부문을 수상했다. 버즈니 김성국 대표(왼쪽에서 세 번째)가 기술혁신상을 받고 있다

에이플러스AI는 최근 국내 커머스사의 AI 기술 도입 확대에 따라 신세계라이브쇼핑, CJ온스타일, 풀무원, 홈앤쇼핑 등 국내 대표 커머스사를 고객사로 확보하며 빠르게 성장하고 있다.

김성국 버즈니 대표는 "이번 수상은 국내 주요 커머스사가 도입해 서비스에 적용 중인 버즈니 커머스AI 기술이 국제적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 국내 커머스AI 기술이 세계적으로 주목받는 기술력이 될 수 있도록 에이플러스AI를 끊임없이 고도화시켜 나가겠다”고 말했다.