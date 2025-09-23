버즈니, KT알파 쇼핑에 ‘추천AI' 기술 공급

인공지능(AI) 기술 기반 서비스 회사 버즈니(대표 남상협·김성국)가 KT알파 쇼핑에 ‘APlus 추천AI’를 공급한다고 23일 밝혔다.

버즈니가 운영하는 올인원 커머스 AI 구독서비스 ‘에이플러스 AI’는 이커머스에 특화된 커머스 AI기술을 제공하고 있다. 에이플러스AI에서 제공하고 있는 기술은 크게 ▲숏폼AI ▲검색&추천AI ▲커머스코어AI(리뷰·카테고리분류·속성추출·카탈로그) ▲챗봇AI 등이 있다.

이번에 버즈니가 KT알파 쇼핑에 공급하는 기술은 ‘추천AI’다. 해당 기술은 AI가 이용자의 구매 패턴 (상품 조회·구매·선호도 등)을 정밀하게 분석해 구매확률이 높은 상품을 추천하는 기술이다. 추천AI가 제공하는 알고리즘은 ‘사용자에게 상품 추천’, ‘특정 상품과 연관된 상품 추천’, ‘특정 키워드에 대한 연관 상품 추천’이 있다.

APlus AI

버즈니 남상협 대표는 “추천AI는 버즈니가 13년간 축적된 이커머스 데이터를 활용하고, 실제 서비스에 적용해 이미 매출 증가가 검증된 기술로 고객사의 만족도가 높은 기술”이라며 “추천AI 기술을 도입하면 이용자에게 꼭 맞는 상품 추천이 가능해 이용자의 쇼핑 경험 만족도와 매출을 동시에 극대화할 수 있다”고 말했다.