NHN ‘다키스트 데이즈’, 초반 플레이 경험 전면 개편.

NHN(대표 정우진)은 좀비 아포칼립스 게임 ‘다키스트 데이즈(DARKEST DAYS)’에 초반 플레이 경험 개선, ‘샌드크릭’ 내 협동 모드 도입 등을 포함한 업데이트를 실시했다고 28일 밝혔다.

‘다키스트 데이즈’는 NHN이 자체 개발하고 서비스하는 오픈월드 기반의 PC·모바일 슈팅 RPG다. 지난 5월 공개한 2025년 업데이트 로드맵을 성실히 따라가며 시스템과 편의성을 발전시키고 있으며, 이번 업데이트에서는 ‘다키스트 데이즈’의 핵심 콘텐츠에 참여할 수 있는 40레벨 접근성을 높이기 위해 초반 플레이 경험을 전면 개편했다.

이용자들에게 향상된 초반 플레이 경험을 제공하기 위해 ‘다키스트 데이즈’ 내 주요 퀘스트 지역인 ‘샌드크릭’이 큰 변화를 맞이했다. 먼저 초반 튜토리얼 구간부터 핵심 콘텐츠를 본격적으로 경험할 수 있는 40레벨까지 성장 체감 속도가 빨라졌다. 퀘스트를 통해 획득하는 경험치량이 상향되었으며, 메인 스토리 퀘스트만 진행해도 40레벨을 달성할 수 있도록 변경했다. 또한 이용자들이 보다 쉽게 고레벨에 도달할 수 있도록 레벨업 미션도 초반 성장을 돕는 아이템으로 재편했다는 것이 회사 측의 설명이다.

많은 이용자들이 기대했던 ‘샌드크릭’ 내 협동 모드도 도입됐다. 최대 4명의 이용자가 함께할 수 있으며 파티장 기준으로 맵 활성화 및 스토리 진행도가 설정되어 높은 난이도의 퀘스트 수행 시 동료의 도움으로 보다 수월하게 마무리할 수 있게 되었다. 또한 아웃브레이크 사태 이후 폐허가 된 세계관 및 분위기를 더욱 살리기 위해 비주얼 향상이 이뤄졌으며, 다양한 콘셉트의 지형, 오브젝트, 효과들이 새롭게 추가돼 ‘샌드크릭’의 플레이 재미가 한층 더 늘어났다.

이용자 경험 향상을 위한 업데이트도 적용됐다. 먼저 신규 캐릭터 생성 시 새로운 외형과 의상이 추가되었으며, 기존 캐릭터의 외형 변경 기능은 추후 반영될 예정이다. PC 환경에서 더욱 넓은 시야와 몰입감을 제공하기 위한 신규 레이아웃도 확인할 수 있다. PC 환경에 맞게 최적화된 레이아웃에서는 미니맵, 체력 바 등의 UI가 재배치되며 기존 레이아웃으로 언제든 전환할 수 있다. 이외에도 ▲‘루트랜드’ 입장 및 진행방식 개편, ▲캐릭터 모션 및 자동 이동 기능 보완 등의 다양한 개선 사항이 이뤄졌다.

이번에 좀비 아포칼립스 세계에 합류한 신규 주민은 ‘베일리 베커’다. ‘베일리 베커’ 추가와 함께 새로운 생존자 레벨 시즌이 시작되며, 이용자는 신규 시즌 이벤트 및 접속 보상을 확인할 수 있다.

김상호 NHN 게임사업본부장은 “이번 초반 플레이 경험 개선 및 샌드크릭 협동 모드 도입 업데이트를 통해 많은 이용자분들이 다키스트 데이즈의 핵심 콘텐츠를 빠르고 편하게 경험하기를 기대한다”라며 “다키스트 데이즈만의 생존 재미를 더욱 끌어올릴 수 있도록 콘텐츠, 시스템을 지속적으로 발전시키겠다”라고 전했다.