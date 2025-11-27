NHN, 신작 매치3 퍼즐 게임 '최애의 아이 퍼즐 스타' 홈페이지 오픈

NHN(대표 정우진)은 내년 출시 예정인 매치3 퍼즐 게임 ‘최애의 아이 퍼즐 스타(Puzzle Star)’의 공식 글로벌 홈페이지를 오픈했다고 27일 밝혔다.

‘최애의 아이 퍼즐 스타’는 일본 인기 TV 애니메이션 ‘최애의 아이’를 기반으로 제작되는 첫 공식 게임이다. 일본 내 퍼블리싱은 카도카와가 담당하며, 일본을 제외한 글로벌 시장의 퍼블리싱과 개발은 NHN이 맡고 있다.

NHN은 한국어, 영어를 지원하는 공식 글로벌 홈페이지를 공개했다. 애니메이션 ‘최애의 아이’의 메인 캐릭터인 ‘아이’, ‘아쿠아’, ‘루비’ 등의 소개를 확인할 수 있으며, 게임 관련 최신 소식도 빠르게 접할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

공식 글로벌 홈페이지를 통해 처음 공개한 소식은 ‘최애의 아이 퍼즐 스타’의 AGF 2025 출품 소식이다. AGF 2025는 다음 달 5일부터 7일까지 경기 고양시 킨텍스에서 3일간 진행되는 국내 최대 종합 애니메이션 게임 축제다. ‘최애의 아이 Puzzle Star’는 AGF 2025의 NHN 부스를 통해 만날 수 있다.

이번 행사 부스 관련 상세 내용 및 현장 이벤트 등은 글로벌 공식 홈페이지를 통해 순차적으로 공개할 예정이다.