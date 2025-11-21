NHN, 모바일 웹보드 게임 '한게임 홀덤' iOS 버전 출시

NHN(대표 정우진)은 5인 홀덤 시스템을 갖춘 새로운 스타일의 모바일 웹보드 게임 ‘한게임 홀덤’의 iOS 버전이 애플 앱스토어에 출시되었다고 21일 밝혔다.

‘한게임 홀덤’은 빠른 속도감과 캐주얼한 플레이 환경을 제공하면서도, 홀덤 고유의 심리전 및 긴장감을 놓치지 않도록 제작된 신규 모바일 웹보드 게임이다. ▲한 테이블 당 최대 5인 플레이 ▲원터치 베팅 방식을 통해 스피드하고 간편한 진행과 홀덤 본연의 심리 싸움을 모두 게임에 녹여냈다.

지난 9월 AOS 버전이 구글 플레이스토어에 먼저 출시된 ‘한게임 홀덤’은 젊은 이용자층의 호응까지 더해지면서 순조로운 출발을 알렸다. 이번 iOS 버전 론칭을 통해 이용자는 언제 어디서나 모바일로 짜릿한 승부를 겨룰 수 있게 되었다. 이후에도 ‘한게임 홀덤’은 이용자의 재미와 편의성 강화를 위해 지속적으로 업데이트를 이어갈 계획이다.

김상호 NHN 게임사업본부장은 “이번 iOS 버전 출시로 더욱 많은 이용자분들이 한게임 홀덤을 통해 한국식 5인 홀덤 특유의 빠르고, 긴장감 넘치는 승부를 즐기게 되었다”라며 “한게임 홀덤은 꾸준한 업데이트를 통해 이용자분들에게 더욱 깊이 있는 즐거움을 드릴 예정이니 많은 관심 부탁드린다”라고 전했다.