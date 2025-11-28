[이기자의 게임픽] 넥슨, 시가총액 3조1천억 돌파...최고가 경신

넥슨이 탄탄한 기존 프랜차이즈의 성장과 글로벌 신작들의 연이은 흥행에 힘입어 주가 최고가를 경신, 시가총액 29조1천억원(3조1천억 엔)을 돌파했다.

28일 업계에 따르면 넥슨(일본법인)의 전일 종가는 3천768엔으로, 지난 11일 3분기 실적발표 이후 3천600~3천700엔 대를 유지하며 강세를 보이고 있다.

이는 2021년 4월 이후 약 4년 7개월 만에 기록한 최고 수준이다. 시장이 넥슨의 미래 성장 가능성에 강한 신뢰를 가지고 있다는 하나의 방증으로도 보인다.

이정헌 넥슨 일본법인 대표

이러한 기업 가치 상승의 핵심 동력으로는 이정헌 넥슨 대표가 내세운 ‘IP 성장 전략’의 성공적인 안착이 꼽힌다. 이정헌 대표는 지난해 9월 일본 도쿄에서 열린 CMB(Capital Markets Briefing) 행사에서 기존 주요 IP를 확장하는 ‘종적 성장’과 신규 IP를 발굴하는 ‘횡적 성장’을 양대 축으로 삼아 2027년까지 매출 7천500억 엔을 달성하겠다는 청사진을 제시한 바 있다.

발표 1년여가 지난 현재 넥슨은 이 목표가 허수가 아님을 실적으로 증명해내고 있다. 실제로 CMB 발표 직전(2024년 9월 2일, 종가 2천889엔)과 비교하면 넥슨의 기업가치는 27일 종가 기준 약 30.4% 상승했다.

우선 ‘종적 성장’ 측면에서는 넥슨 특유의 라이브 운영 역량이 빛을 발하며 주력 프랜차이즈들이 긍정적인 성과를 냈다. 넥슨은 방대한 데이터베이스에 기반한 고도화된 라이브 운영 역량을 통해 장기 서비스 중인 게임들의 매출을 오히려 증가시키는 저력을 보였다. 국내 ‘메이플스토리’는 이용자 친화적 업데이트로 전년 동기 대비 매출이 약 3배 성장했으며, ‘던전앤파이터’(PC)와 ‘FC’ 프랜차이즈 역시 견고한 성장세를 기록했다.

이 외에도 글로벌 누적 판매 500만 장을 돌파한 인기작 ‘데이브 더 다이버’, 견고한 팬덤을 보유한 서브컬쳐 게임 ‘블루 아카이브’ 등이 넥슨의 포트폴리오에 힘을 보태며 넥슨의 기업 가치 상승에 긍정적으로 작용한 것으로 풀이된다.

마비노기 모바일.

올해 출시된 신작들이 ‘횡적 성장’을 견인하며 넥슨의 체질 개선을 이끌었다는 평가도 있다. 지난 3월 출시된 ‘마비노기 모바일’은 원작의 감성과 생활형 콘텐츠를 현대적으로 재해석해 장기 흥행 발판을 마련하며 ‘2025 대한민국 게임대상’ 대통령상(대상)의 영예를 안았다.

같은 달 선보인 ‘퍼스트 버서커: 카잔’ 역시 정교하고 호쾌한 액션성과 완결성 있는 서사에 대한 호평을 받으며 ‘2025 대한민국 게임대상’에서 최우수상과 기술창작상을 수상해 작품성과 상업성을 동시에 인정받았다.

하반기에 출시한 신작들 역시 강력한 모멘텀을 만들어내고 있다. 지난달 30일 글로벌 시장에 선보인 엠바크 스튜디오의 ‘아크 레이더스’는 글로벌 누적 판매량 400만 장을 빠르게 돌파하며 전 세계 게임 시장에서 확장세를 지속하고 있다. 출시 2주 만에 거둔 성과로, 출시 초기임을 감안하면 향후 판매량은 더욱 늘어날 것으로 전망된다. 이에 더해 지난달 6일에 출시한 모바일 방치형 RPG ‘메이플 키우기(MapleStory: Idle RPG)’ 역시 초기 흥행 돌풍을 일으키고 있다.

던전앤파이터 아라드

넥슨 민트로켓 차기작 프로젝트 낙원.

내년 성장도 기대되고 있다. 지난 6월 ‘스팀 넥스트 페스트’에서 최고 인기 데모로 선정된 ‘빈딕투스: 디파잉 페이트’가 마비노기 IP의 추가 확장 가능성을 입증한 데 이어, ‘프로젝트 오버킬’, ‘던전앤파이터: 아라드’의 글로벌 출시가 내년까지 이어지며 던전앤파이터 IP의 세계관을 더욱 넓힐 전망이다.

이에 더해 좀비 아포칼립스 장르의 ‘낙원: LAST PARADISE’, 넥슨게임즈의 ‘우치 더 웨이페어러(Woochi the Wayfarer)’ 등 다양한 장르의 신규 IP 개발이 활발하게 이루어지고 있어 넥슨의 포트폴리오에 다채로운 매력이 한층 더해질 것으로 점쳐진다.

관련기사

이정헌 넥슨 대표는 최근 3분기 실적발표를 통해 “IP 확장 전략에 따라 핵심 프랜차이즈와 신규 IP 모두의 성장에 가속도를 높일 계획”이라며 “포트폴리오를 다각화하고 지속 가능한 수익을 창출하며 글로벌 시장에서의 입지를 단단히 다지게 될 것”이라고 밝혔다.

업계에서는 넥슨이 이 같은 신·구 조화에 힘입어 4분기 및 연간 최대 실적을 경신할 것으로 전망하고 있다. 안정적인 기존 프랜차이즈와 신규 타이틀의 시너지가 본격화된 만큼, 넥슨의 ‘IP 확장 전략’이 한층 탄력을 받아 한국 게임사의 새로운 역사를 써내려 갈 수 있을지가 관전 포인트다.