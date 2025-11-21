넥슨, '더 파이널스' 그랜드 파이널 및 하이스쿨 히어로즈 시즌2 개최

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 자회사 엠바크 스튜디오(대표 패트릭 쇠더룬드)에서 개발한 팀 기반 FPS 게임 ‘더 파이널스’의 e스포츠 대회 ‘더 파이널스 2025 그랜드 파이널’과 고교 리그 ‘하이스쿨 히어로즈’ 시즌2를 개최한다고 21일 밝혔다.

‘2025 그랜드 파이널’은 올 한 해를 마무리하는 마지막 E스포츠 대회로, ‘더 파이널스 코리아 내셔널 리그’를 통해 선발된 최상위권 팀들이 올해 챔피언 자리를 놓고 맞붙게 된다.

본선 8강 및 4강은 22일, 3·4위전 및 결승전은 다음 달 6일에 진행된다. 세 차례의 서킷과 와일드카드전을 거쳐 본선에 오른 팀은 서킷2와 3 연속 우승을 차지한 ‘FN 이스포츠’와 준우승 팀 ‘벌꿀 오소리’, 서킷1 우승팀 ‘WICKED’를 비롯해 ‘OTCS’, ‘BPM’, ‘ÖRF’와 ‘A.S’ 등 총 8팀이다.

넥슨, 더 파이널스 2025 그랜드 파이널.

넥슨, 하이스쿨 히어로즈 시즌2 응원전.

결승전은 서울 마포구 WDG 홍대 스튜디오에서 ‘더 파이널스’ 2주년 행사와 함께 온·오프라인으로 실시한다. 우승팀에게는 상금 1천만원, 2위와 3위에게는 각각 600만원과 400만원 등 총 2천800만원 규모의 상금을 제공한다.

시청자를 위한 온라인 이벤트도 실시한다. 치지직과 SOOP 공식 중계 채널에서는 시청 시간에 따라 네이버페이 상품권을 제공하는 ON-AIR 드롭스 이벤트를 진행한다. 또한, 우승팀을 정확하게 추리하면 LED 키캡 키링 등 경품을 증정하며, 정답을 맞히면 ‘더 파이널스’ 유리컵을 제공하는 온라인 퀴즈 이벤트도 실시한다고 회사 측은 설명했다.

이와 함께 고교 E스포츠 리그 ‘하이스쿨 히어로즈’ 시즌2의 4강 및 결승전도 오는 23일 온라인으로 개최한다. 지난 시즌 우승과 준우승을 차지한 청주고 ‘CJH’팀, 한세사이버보안고의 ‘Lazy Raccoon’팀과 함께, 단대부고의 ‘DK’, 배방고의 ‘BBHS’ 팀이 참가해 고교 최강자 자리를 놓고 경쟁한다.

우승팀에게는 상금 200만원을 수여하고 소속 학교 재학생 대상 500만원 상당의 편의점 쿠폰과 기기, 간식 트럭을 지원하며, 준우승팀에게는 상금 100만원을 제공한다. 또한, 공식 응원전 페이지에서 댓글과 영상을 등록해 ‘응원점수’ 1위를 차지한 학교에게도 간식 트럭을 발송하며, 치지직과 SOOP 공식 중계 채널 드롭스 이벤트, 생방송 시청 인증과 MVP 투표 등 다양한 커뮤니티 이벤트를 실시해 네이버페이 상품권을 증정한다.