넥슨, ‘마비노기 모바일’ 첫 팝업 스타필드 수원서 오픈

넥슨(공동 대표 강대현∙김정욱)은 데브캣(공동 대표 김동건∙정길수)이 개발한 MMORPG '마비노기 모바일'의 첫 번째 팝업을 스타필드 수원에서 운영한다고 17일 밝혔다.

이번 팝업은 내년 1월 1일까지 스타필드 수원 그랜드 아트리움 공간에서 운영되며, 대형 크리스마스 트리와 함께 '눈 내린 던바튼' 콘셉트의 다양한 조형물, 포토존 등이 마련됐다. 대형 트리에는 게임 속 NPC인 몰리, 로나, 판의 모형이 설치된 메인 포토존이 꾸며졌다.

또한, 크리스마스 특별 프레임으로 세 컷 사진을 찍을 수 있는 포토부스, 던바튼의 분수대를 형상화한 조형물, 나오와 함께하는 포토존 등이 구비됐다. 팝업 기간 중 이용자 사연을 현장 ‘사연 전광판’에 전시하는 이벤트도 진행된다.

넥슨 '마비노기 모바일' 팝업 오픈.

오는 12월 17일부터는 굿즈샵과 추가 현장 이벤트를 포함한 ‘던바튼 크리스마스 마켓’이 개장된다. 이 마켓에서는 ‘마비노기 모바일’의 첫 공식 굿즈를 만나볼 수 있으며, ‘달고나 뽑기’, ‘모험가 포토카드 만들기’ 등 다양한 프로그램도 진행될 예정이다.

넥슨은 팝업 방문자가 ‘마비노기 모바일’ 앱 설치나 공식 홈페이지 로그인을 통해 이용자임을 인증하면 게임 쿠폰, ‘크리스마스 나오 팬뱃지’, ‘로나의 포토부스 무료 이용권’을 증정한다.

더불어, 운영 기간 중 매주 토요일, 일요일 및 다음 달 25일에는 팝업 촬영 사진을 SNS에 해시태그와 함께 업로드하면 SD 캐릭터 스티커와 현장 폴라로이드 촬영 기회를 제공하는 SNS 이벤트도 실시된다.