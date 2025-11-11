넥슨 '메이플스토리M', 익스팬드(EXPAND) 겨울 쇼케이스 12월 6일 실시

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 모바일 MMORPG ‘메이플스토리M’의 ‘익스팬드(EXPAND)’ 겨울 쇼케이스 일정을 공개했다고 11일 밝혔다.

이번 쇼케이스는 다음 달 6일 오후 4시 서울 광진구 본다빈치뮤지엄 능동 파이팩토리에서 온라인 생중계와 함께 진행된다. 현장에서는 끝없는 경험과 무한한 모험을 가능하게 한다는 ‘익스팬드(EXPAND)’ 타이틀에 맞춰 넥슨 김현승 디렉터가 다채로운 겨울 업데이트 계획을 공개한다. 더불어 현장을 찾은 이용자에게는 다양한 참여 프로그램을 선보이고, 리유저블백, 응원봉, 극세사 담요 등의 한정판 특전 굿즈를 선물한다.

쇼케이스 현장 입장권은 11월 12일 오후 8시부터 티켓링크에서 멤버십 코드를 보유한 이용자 대상으로 판매한다. 멤버십 코드는 입장권 판매 종료 시까지 ‘메이플스토리M’ 공식 홈페이지에서 ‘메이플스토리M’ 250레벨 이상 캐릭터를 보유한 이용자에게 발급할 계획이다.

또한 오는 19일까지 현장 초대권 제공 이벤트를 진행한다. ‘메이플스토리M’ 250레벨 이상 캐릭터 보유 시 공식 홈페이지에서 출석, 레벨, 보스, 유니온, 행운의 용사 등 총 5개 전형 중 원하는 전형에 중복으로 신청할 수 있다. 신청 이용자 중 전형별 10명, 총 50명을 추첨해 쇼케이스 현장 초대권을 선물한다.