[ZD e게임] "쏘지 마!"에 적이 동료로…넥슨 '아크 레이더스', 장르 장벽 낮췄다

넥슨의 자회사 엠바크 스튜디오가 지난 달 30일 출시한 '아크 레이더스'가 하드코어 장르로 여겨졌던 익스트랙션 슈터의 대중화를 이끌고 있다. '이스케이프 프롬 타르코프'류로 대표되는 이 장르는 사망 시 아이템을 모두 잃는다는 높은 긴장감과 복잡한 시스템으로 인해 신규 이용자 유입이 어려운 대표적인 장르였다.

하지만 '아크 레이더스'는 장르의 핵심 재미는 유지하면서도, 솔로와 스쿼드 플레이에서 각기 다른 경험을 제공하고 '쏘지 마!(Don't Shoot!)'와 같은 상호작용을 통해 진입 장벽을 크게 낮췄다.

'아크 레이더스'의 가장 큰 특징은 솔로 플레이에서 극명하게 드러난다. 게임은 근거리 음성 채팅과 '쏘지 마!' 상호작용을 지원하는데, 이는 다른 이용자와의 만남이 곧 전투로 이어지던 기존 장르의 공식을 깬다. 교전이 부담스러운 솔로 플레이어들은 이 기능을 통해 소통하며 암묵적인 동맹을 맺을 수 있다.

넥슨 '아크 레이더스'.

실제로 필드에서 4~5명의 솔로 플레이어가 전투 없이 기계 생명체 '아크' 무리를 함께 피해 탈출 지점까지 동행하는 평화로운 모습이 연출되기도 한다. 이러한 경험은 아이템 손실에 대한 극심한 스트레스를 완화하며, 장르 입문자들의 부담을 줄여주는 핵심 요소로 작용한다.

반면 스쿼드 플레이는 솔로잉과는 180도 다른 경험을 선사한다. 팀원 간의 소통과 호흡이 중요해지며, 게임은 마치 택티컬 슈터와 같은 긴박한 양상으로 전개된다. 다른 이용자 스쿼드를 마주쳤을 때는 맵의 지형지물을 파악해 적을 고립시키거나 전술적으로 공략하는 플레이가 요구된다.

이 과정에서 주변을 배회하는 '아크' 무리의 변수까지 고려해야 하므로, PvPvE 장르 고유의 복합적인 긴장감을 제대로 느낄 수 있다.

넥슨 '아크 레이더스'.

다른 이용자(적)이 없을 때, 스쿼드 플레이는 일종의 PvE 레이드처럼 작동한다. '바스티온', '봄바디어' 등 강력한 대형 '아크'를 공략하기 위해서는 스쿼드원들의 협력이 필수적이다. 예를 들어, 비행형 '아크'의 날개를 동시에 조준해 격추하는 등 각 '아크'의 약점을 공략하는 다양한 전술이 존재해 색다른 재미를 선사한다.

'아크 레이더스'는 이러한 플레이 경험 외에도 다양한 '안전장치'를 통해 진입 장벽을 낮췄다. 대표적인 것이 '무료 장비 세트(free loadout)'다. 생존에 실패해 모든 장비를 잃더라도, 언제든 기본 총기와 아이템을 무료로 지급받아 '맨손'으로 시작하는 부담 없이 다음 탐사에 나설 수 있다.

또한 지하 개인 공간의 반려 수탉 '꼬꼬(Scrappy)'는 이용자가 탐사를 진행하는 동안 방치형으로 고철, 플라스틱 등 기본 재료를 수집해 장비 제작의 부담을 덜어준다.

넥슨 '아크 레이더스'.

엠바크 스튜디오는 전작 '더 파이널스'에서 입증한 개발력을 '아크 레이더스'에도 유감없이 발휘했다. 뛰어난 최적화, 부드러운 캐릭터 애니메이션, 그리고 총기 발사음과 공간감을 살린 사운드 디자인은 게임의 몰입감을 극대화한다.

'아크 레이더스'는 이처럼 높은 완성도를 바탕으로, 장르의 긴장감은 유지하되 '쏘지 마!'라는 인간적인 상호작용과 안전장치를 더해 '착한 익스트랙션 슈터'라는 새로운 시장을 개척했다. 스팀 최고 동시 접속자 46만명을 돌파하며 흥행 돌풍을 일으킨 '아크 레이더스'가 익스트랙션 장르 대중화의 선봉장으로 자리매김하고 있다.