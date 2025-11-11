넥슨, 3분기 영업익 3천524억원...'아크 레이더스'로 4분기 최대 실적 전망

넥슨(대표 이정헌)은 2025년 3분기 연결 실적을 발표했다고 11일 밝혔다.

넥슨은 3분기 매출 1조 1천147억원, 영업이익 3천524억원을 기록하며 전망치에 부합했다. ‘메이플스토리’ 프랜차이즈의 성과와 ‘FC 온라인’, ‘던전앤파이터’(PC), ‘마비노기 모바일’ 등 주요 타이틀이 안정적인 실적을 기록했다.

‘메이플스토리‘ 프랜차이즈 매출은 전년 동기 대비 61% 증가했다. 국내 ‘메이플스토리’는 이용자 만족도 중심 운영으로 전년 동기 대비 매출이 약 3배 증가했으며, ‘메이플스토리 M’은 북미 및 유럽에서 현지화 업데이트로 예상치를 상회했다. ‘메이플스토리 월드’는 2분기 글로벌 출시 효과로 전년 대비 매출이 약 8배 이상 증가했다.

넥슨, 2025년 3분기 연결 실적

‘FC’ 프랜차이즈 매출도 전년 동기 대비 증가했으며, ‘FC 온라인’이 ‘25 TOTS’ 클래스 업데이트 효과로 성장을 견인했다. ‘던전앤파이터’(PC)는 전년 동기 대비 72% 성장하며 회복세를 이어갔다. 중국에서는 여름 및 국경절 업데이트 효과로 두 자릿수 성장을, 한국에서는 ‘소드 아트 온라인’ 협업으로 매출이 전년 동기 대비 145% 증가했다.

‘마비노기 모바일’은 출시 8개월이 지난 현재까지 국내 양대 마켓 매출 상위권을 유지하며 장기 흥행 중이다. 9월 대규모 업데이트 이후 신규 유입이 증가해 모바일 RPG 장르 MAU 1위를 기록했다.

넥슨은 지난 10월 30일 출시한 신작 ‘아크 레이더스’의 성과로 4분기 및 연간 최대 실적을 예상하고 있다. ‘아크 레이더스’는 PC·콘솔 합산 동시 접속자 수 70만명, 글로벌 누적 판매량 400만장을 돌파했다. 스팀에서는 글로벌 매출 및 인기 순위 1위를 차지했으며, 이용자 평점 ‘매우 긍정적’(89%)을 유지 중이다.

또한 지난 6일 출시한 ‘메이플 키우기’는 ‘메이플스토리’ 프랜차이즈 확장에 기여하고 있다. 넥슨은 오는 18일 ‘더 파이널스’의 중국 오픈 베타 서비스를 시작하며, 내년 일본 시장에 ‘마비노기 모바일’을 현지화 전략에 맞춰 출시할 계획이다.

이 밖에도 오픈월드 MMORPG ‘프로젝트 DX’, 멀티플레이 PvPvE 좀비 생존 신작 ‘낙원’, 액션 RPG ‘빈딕투스: 디파잉 페이트’ 등 다양한 장르의 신작 개발을 통해 IP의 종·횡적 성장을 지속 추진할 계획이다.

이정헌 넥슨 대표는 "3분기 메이플스토리 프랜차이즈가 두드러진 성장을 보였고 주요 타이틀도 안정적인 성과를 거뒀다" 며 "신작 아크 레이더스가 초기 성과를 보여주고 있는 만큼 핵심 프랜차이즈와 신규 IP 모두의 성장에 가속도를 높일 계획"이라고 전했다.

한편, 넥슨은 지난 2월 향후 1년간 1천억엔(약 9천498억원) 규모의 자사주 매입 계획을 밝히고 10월 말까지 750억엔(한화 약 7천억원) 규모의 자사주 매입을 완료했다. 잔여 250억엔(약 2천375억원)은 투자 기회, 재무 상황, 시장 환경 등의 요소를 고려해 2026년 1월까지 매입할 계획이다.