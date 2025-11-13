넥슨 '퍼스트 버서커: 카잔', 대한민국 게임대상 3관왕…던파 IP 확장성 '입증'

넥슨의 네오플이 개발한 하드코어 액션 RPG '퍼스트 버서커: 카잔(이하 카잔)'이 '2025 대한민국 게임대상'에서 최우수상을 비롯한 3관왕에 올랐다. 이번 수상으로 '던전앤파이터' IP(지식재산권)의 확장성에 힘이 더욱 실렸다는 평가다.

카잔은 지난 12일 진행된 '2025 대한민국 게임대상'에서 최우수상을 비롯해 기술창작상 그래픽 부문, 인기성우상을 수상하고 3관왕에 올랐다.

'카잔'은 독창적인 액션성과 완결성 있는 서사, 매력적인 극장판 애니메이션 아트 스타일에 더해진 호소력 높은 더빙으로 이용자들에게 호평받으며, 이번 수상의 영예를 안았다.

넥슨 '퍼스트 버서커 카잔'.

게임은 앞서 지난 3월 출시 직후 스팀 글로벌 인기게임 차트 최고 2위를 기록하며 '던파' IP의 장르적 진화와 함께 세계관을 글로벌 무대로 확장하는데 성공했다는 평가를 받았다.

윤명진 네오플대표는 “네오플의 첫 콘솔 패키지 게임으로 최우수상을 포함 3관왕을 기록하게 되어 기쁘게 생각한다"며 "앞으로도 '던파' IP 고유의 매력을 한국을 비롯해 글로벌에 알리고, 재미와 즐거움을 드릴 수 있도록 좋은 게임을 개발하는데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.