넥슨 '마비노기', 2025 겨울 쇼케이스 'NEW LIFE' 11월 29일 개최

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 서울 마포구에 위치한 WDG 스튜디오 홍대에서 ‘마비노기’의 2025년 겨울 쇼케이스 ‘NEW LIFE’ 개최일을 공개했다.

오는 29일 개최되는 이번 쇼케이스는 ‘마비노기’를 즐기는 ‘밀레시안(이용자)’에게 감사의 마음을 전하고 게임의 방향성과 향후 도입될 업데이트 내용을 공유하기 위해 마련된 온∙오프라인 행사이며, 현장 참석 및 ‘마비노기’ 공식 유튜브 채널을 통해 온라인으로 시청 가능하다.

행사에는 공식 홈페이지를 통해 참관을 신청한 ‘밀레시안’ 중 추첨을 통해 350명을 초청한다. 14세 이상, 누적 레벨 2만 이상인 이용자 본인 계정으로만 참관 신청이 가능하며, 신청자 본인 1인만 참석할 수 있다. 또한, 쇼케이스 현장에 참석하는 ‘밀레시안’들에게는 소정의 웰컴 기프트를 제공할 예정이다.

이번 겨울 쇼케이스 테마는 ‘NEW LIFE’로, 지난 21주년 판타지 파티 ‘NEW RISE’ 쇼케이스를 통해 예고한 바 있는 생활 콘텐츠의 대격변 업데이트를 의미한다.