'AI 빚투' 나선 오라클, 사상 최고가 찍고 두 달만에 추락…무슨 일?

인공지능(AI) 거품론이 투자 시장을 휩쓸고 있는 가운데 올해 가장 공격적인 AI 인프라 투자에 나섰던 오라클에 대한 경고음이 계속되고 있다. AI 인프라 투자에 많은 부채를 지고 뛰어든 오라클에 대해 투자자들이 신용 위험이 상대적으로 크다고 판단하며 대비책으로 오라클 신용부도스와프(CDS)를 지속적으로 사들이고 있어서다.

27일 블룸버그통신에 따르면 모건스탠리는 최근 보고서에서 오라클이 자금 조달 격차, 재무 레버리지 확대, 기술 노후화 리스크 등 구조적 부담에 직면해 있다고 진단했다. 또 이로 인해 향후 신용 지표가 추가로 악화될 가능성이 높다고 지적했다.

실제 ICE 데이터서비스가 발표한 자료에서 오라클의 5년 만기 CDS 프리미엄은 지난 25일 기준 연 1.25%포인트(원금 1천만 달러당 12만5천 달러)까지 상승하며 3년 내 최고치를 기록했다. 시장에선 오라클 CDS가 단기적으로 1.5%p를 넘길 수 있다고 전망하며, 회사 측이 향후 자금 조달 전략을 명확히 제시하지 않을 경우 지난 2008년 금융위기 당시 기록한 최고치(1.98%p)에 근접할 위험도 있다고 봤다.

CDS는 회사채의 디폴트(부도) 위험을 거래하는 파생상품으로, 기업이 어려워질 것 같으면 CDS에 대한 수요가 늘어난다. 시가총액이 약 6천200억 달러에 달하는 오라클이 곧 채무불이행에 빠질 것이라고 보는 전문가들은 거의 없지만, 오라클이 부채에 의존해 공격적인 AI 인프라 투자를 단행한 만큼 AI 거품 붕괴 때 가장 타격이 클 것이라고 보고 있다.

이 탓에 오라클은 최근 'AI 거품론'의 위험을 가늠하는 바로미터로 떠오르고 있다. 이곳은 지난 9월 미국 투자등급 채권시장에서 180억 달러를 조달한 데 이어 올해 11월에는 20여 개 은행이 뉴멕시코 데이터센터 캠퍼스 조성을 위해 약 180억 달러 규모의 프로젝트 파이낸싱(PF)을 구성했다. 오라클은 완공 이후 해당 시설의 임차인으로 참여하게 된다.

여기에 더해 은행권은 텍사스와 위스콘신 데이터센터 개발을 추진 중인 밴티지 데이터 센터에도 총 380억 달러 규모의 별도 대출 패키지를 제공 중이다.



모건스탠리는 이 같은 대규모 건설 자금 지원을 둘러싼 은행들의 헤지 수요 확대가 최근 CDS 거래량 급증의 핵심 요인이라고 분석했다. 또 향후 은행들이 해당 대출을 다른 기관투자자들에게 분산 매각할 경우 일부 헤지 포지션이 축소될 수 있지만, 새로 참여하는 투자자들도 헤지 수요를 보일 수 있어 전반적인 위험 회피 흐름은 지속될 가능성이 높다고 평가했다. 또 데이터센터 건설을 위한 자금 조달 수요는 뉴멕시코와 밴티지 프로젝트 이후에도 이어질 것으로 전망했다.

최근 오라클의 CDS와 회사채는 헤지 수요 증가와 투자심리 위축의 영향을 받아 각각 CDX 투자등급 지수(북미 우량 기업들의 신용위험을 묶어 만든 지수)와 블룸버그 회사채 지수 대비 부진한 흐름을 보이고 있다. 주가 역시 약세를 보이면서 사상 최고가였던 9월 10일 대비 37.5% 폭락했다.

이 같은 분위기 탓에 시장에서는 오라클이 다음 실적 발표에서 스타게이트 프로젝트, 데이터센터 투자, 자본 지출 계획 등을 포함한 보다 구체적인 자금 운용 전략을 공개할 것이라고 관측했다.

다만 모건스탠리는 그간 오라클 회사채와 CDS를 동시에 매수하는 '기초 거래'를 추천해왔으나, 최근에는 회사채 매수 전략을 철회하고 CDS 매수만 유지하는 방향으로 투자전략을 수정했다.

애널리스트들은 "현재는 CDS를 단독으로 매수하는 것이 더 명확한 전략"이라며 스프레드 확대 폭도 더 클 것"이라고 설명했다.