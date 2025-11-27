휴먼메이드, 도쿄 IPO 후 해외 공략 본격화…中 시장 최우선 전략

일본 패션 브랜드 휴먼메이드가 도쿄 증시에 상장한 이후 글로벌 확장에 속도를 내고 있다. 상장 과정에서 성장성이 입증되자 회사는 중국과 미국 등 해외 시장 공략을 핵심 전략으로 제시했다.

26일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 휴먼메이드의 매출과 이익은 지난 2020년 대비 2024년에 5배 이상 성장했다. 최근 발표한 실적 전망에 따르면 회사의 매출과 이익 모두 20% 증가할 것으로 예상된다.

창립자인 디자이너 니고는 이번 상장을 통해 약 4억6천만 달러(약 6천756억원)의 기업가치를 인정받았고, 기관 투자자 청약 경쟁률은 약 35대 1, 개인 투자자 경쟁률은 약 80대 1에 달할 정도로 수요가 몰렸다. 니고가 보유한 지분 가치는 약 2억8천500만 달러(약 4천183억원) 수준이며 일부는 이미 현금화됐다.

휴먼메이드 서울 압구정 매장 .(사진=회사 공식 SNS 캡처)

니고는 1990년대 패션 브랜드 베이프를 설립하며 세계 시장을 개척한 인물로, 이후 여러 브랜드를 전개하며 영향력을 유지해 왔다.

이번 IPO의 또 다른 주목 포인트는 퍼렐 윌리엄스의 참여다. 세계적인 뮤지션이자 루이비통 남성복 디렉터인 그는 휴먼메이드 지분 25.7%를 보유하고 있으며, 상장과 동시에 약 3천300만 달러(약 484억원) 규모의 지분을 매각했다.

휴먼메이드는 나이키와 리바이스, 포켓몬 등과의 협업을 통해 글로벌 트렌드 감도를 강화해 왔고, 운영진 역시 유니클로·산리오 출신 등 글로벌 경험을 가진 인물들로 구성돼 있다.

휴먼메이드는 중국을 핵심 시장으로 삼고 있다. 레트로 디자인과 일본 팝 컬처 기반 감성으로 Z세대에게 호응을 얻고 있으며, 매장·인력 투자를 우선적으로 확대 중이다. 지난 22일에는 압구정에 국내 첫 매장을 열기도 했다.

다만 미중 갈등과 중일 관계 변수가 잠재적 위험으로 꼽힌다. 회사 측은 미국·동남아·유럽 등 지역의 백화점 입점과 협업을 통해 시장을 다변화한다는 계획이다.