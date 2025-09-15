와디즈, 역시즌 기획전 흥행...억대 펀딩도

와디즈(대표 신혜성)가 FW 시즌을 앞두고 진행한 패션 프리오더 전략에서 의미 있는 성과를 거두며 ‘역시즌 기획전’의 힘을 입증했다고 15일 밝혔다.

와디즈가 8월 21일부터 9월 3일까지 선보인 '채움의 시작' 기획전에서 패션 프로젝트의 1인당 평균 펀딩 금액이 33만 원으로 나타났다.

이는 패션 커머스의 평균 객단가 대비 3배 이상 높은 수치로, 와디즈 패션 서포터들이 높은 단가의 제품에도 기꺼이 지갑을 연다는 점을 보여준다.

펀딩 금액 기준으로는 ▲의류(23%) ▲가방(21%) ▲럭셔리(20%) 순으로 집계돼, 전통적인 인기 품목과 함께 고급 브랜드 아이템에 대한 수요도 뚜렷하게 드러났다.

와디즈 패션의 가장 큰 강점은 브랜드 인지도와 상관없이 제품과 소재의 퀄리티로 소비자에게 선택받는다는 점이다. 실제로 이번 기획전에서도 글로벌 명품부터 신규 신생 브랜드까지 다양한 메이커가 성과를 내며 ‘퀄리티 중심 선택’이라는 흐름을 입증했다.

와디즈

이번 기획전에서는 다양한 패션 브랜드들이 앞다투어 프리오더 흥행을 기록했다. 메이커 ‘비쥬얼쇼크’는 2025 A/W 시즌 정식 입고 전인 비비안웨스트우드 머플러를 와디즈에서 단독 예약 구매로 최초 공개해 하루 만에 1억을 돌파했다. ‘블루게이트’는 니아층에서 인기가 높은 충전식 아날로그 멕엑스(MECEXP) 수입 시계를 한정판으로 내놓아 오픈 당일 인기 옵션이 품절되는 등 화제를 모으며 5천만 원의 거래액을 달성했다.

또한 스트리트캐주얼 브랜드 ‘하이퍼리트’가 역시즌 전략으로 준비한 머스코비 다운 자켓은 압도적인 할인가와 혜택을 내세워 1억 원을 넘어섰고, ‘더 레무’의 프리미엄 양가죽 자켓은 약 8천만 원의 거래액을 기록하며 FW 시즌 핵심 아이템으로 자리매김했다.

관련기사

이 외에도 타밈 젤리브라(7천만 원), 리네에 이태리 디자이너 가방(4천만 원), 디베르노 패스포트 여권백(4천만 원), 피쉬테일 파카(5천만 원) 등 다수의 프로젝트가 성공 사례로 기록되며 패션 기획전 기준 연중 최대 규모의 성과를 냈다.

와디즈 관계자는 “이번 역시즌 기획전을 통해 신규 패션 메이커들이 주목받을 수 있는 기회가 됐다”며 “앞으로도 FW 시즌을 시작으로 더 많은 브랜드가 와디즈를 통해 서포터들과 만날 수 있기를 기대한다”고 말했다.