문체부, 2025년 저작권 보호·발전 유공자 38명 포상

문화체육관광부(문체부)는 ‘11월 저작권 축제의 달’을 맞아 26일 국립현대미술관 서울관에서 ‘2025년 대한민국 저작권 보호 대상 및 저작권 발전 유공 시상식’을 개최했다.

이번 행사는 급변하는 콘텐츠 및 저작권 산업 환경 속에서 저작권 제도·보호·기술 등 다양한 분야의 성과를 조망하고, 저작권 가치에 대한 국민 인식을 제고하기 위해 마련됐다. 시상식에는 김영수 문체부 제1차관이 참석해 유공자들에게 직접 표창을 전수하고 감사의 뜻을 전했다.

‘제2회 대한민국 저작권 보호 대상’에서는 공모를 통해 접수된 후보자 중 민간의 저작권 보호 활동 공로가 탁월한 8명을 선정해 문체부 장관 표창을 수여했다. 주요 수상자로는 게임 저작권 침해 대응에 기여한 게임물관리위원회, 웹툰 불법유통 차단 기술을 개발한 서충현 네이버웹툰 실장, 대학 출판물의 불법 복제 대응에 앞장선 신선호 한국대학출판협회 이사장 등이 있다.

관련기사

아울러 올해 ‘저작권 발전 유공자’로는 정책, 수사·단속, 산업, 기술, 통상, 국제협력 등 다양한 분야에서 저작권 생태계 발전에 이바지한 30명이 선정됐다. 상명대학교 김종원 교수, 경찰청 이승호 경감, 카카오엔터테인먼트 이호준 법무실장, 미국 국토안보수사국 한국지부 토니 트란 수사과장 등이 포함됐다.

김영수 제1차관은 “저작권은 창작산업의 핵심이자 케이-콘텐츠 경쟁력의 기반이며, 오늘 수상자 한 분 한 분은 저작권 생태계를 지탱해온 숨은 주역들”이라며, “문체부는 앞으로도 공정한 콘텐츠 유통 환경을 만들고 창작이 존중받는 문화를 확산시키기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.