문체부-한국국제문화교류진흥원, '2025 국제문화교류 협의체' 회의 개최

국내외 문화예술 기관, 문화재단, 주한 외국 문화원·대사관 등 참석

문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)는 한국국제문화교류진흥원(원장 박창식, 이하 진흥원)과 서울 코트야드 메리어트 서울 남대문 호텔에서 ‘2025 국제문화교류 협의체’ 회의를 개최한다고 26일 밝혔다. 

국내외 문화예술 기관, 문화재단, 주한 외국 문화원·대사관 등 44개 기관·단체의 약 80명의 실무자가 참석해 국제문화교류 현장에서의 경험을 공유하고 향후 협력 방향을 논의할 예정이다.

올해 최초로 실시된 국제문화교류 우수사례 공모에서는 최근 3년간 추진된 사업 중 세 개의 우수사례가 선정됐다. 문화체육관광부 장관상은 춘천인형극제의 ‘2023-2025 인형극 축제교류 한국주간(KOREA FOCUS)’이 수상했으며, 진흥원장상은 문화유산기술연구소의 ‘미국 클리블랜드미술관 소장 한국문화재 실감콘텐츠 제작’, 자라섬청소년재즈센터의 ‘자람섬재즈페스티벌 - 포커스 익스체인지’가 선정됐다. 수상 기관에는 상장과 상금이 수여되며, 협의체 현장에서 직접 사업 성과와 향후 계획을 발표한다.

2025 국제문화교류 협의체 회의 개최.

2025 국제문화교류 협의체는 국제문화교류를 수행해 온 기관들이 모여 그간의 경험을 나누고 변화하는 환경 속에서 협력 전략을 모색하는 데 초점을 맞췄다. 개회와 축사를 시작으로 우수사례 시상과 발표가 진행되며, 이어 네트워킹 프로그램을 통해 기관 간 교류를 본격화한다.

후반부에는 ‘Collab Talk(주제별 협력회의)’가 이어진다. 국제문화교류 인적교류, 지역문화와 국제교류, K-컬처 세계화, 아시아·중동·아프리카 및 유럽·미주 권역별 협력, 공연·전시의 해외 순회와 유통 등 여섯 가지 주제를 중심으로 세션이 운영되며, 참여 기관들은 관련 경험과 의견을 나눌 예정이다.

문체부의 김재현 국제문화홍보정책실장은 “APEC 경주선언에서 ‘문화창조산업’을 ‘신성장동력’으로 인정하고, 국가 간 협력의 중요성을 공식적으로 명시한 만큼 향후 국가 간 국제문화교류가 더욱 확대될 수 있도록 적극 지원하겠다”로 밝혔다.

박창식 한국국제문화교류진흥원장은 “2025 국제문화교류 협의체는 각 기관이 추진해 온 국제문화교류 성과를 함께 공유하고, 어떤 방식의 교류가 필요한지 의견을 나누는 자리”라며 “올해 첫 우수사례 시상이 현장의 다양한 시도가 드러나고, 새로운 사업을 구상하는 데 참고가 되기를 바란다”고 전했다. 

그는 이어 “진흥원은 인력·지역·장르·권역을 아우르는 협력 기반을 꾸준히 넓혀 한국 문화가 세계와 안정적이고 지속적으로 소통할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 덧붙였다.

한국국제문화교류진흥원 국제문화교류협의체 문체부

