[1분건강] 독감 유행 계속…백신 접종하세요

독감 유행이 지속되고 있어 예방접종 참여가 필요하다.

올해 독감 유행주의보는 지난해보다 2개월 앞당겨졌다. 이달 기준 외래 환자 1천 명당 의심환자는 50.7명이다. 최근 10년 같은 기간 최고 수준을 기록했다. 특히 7세~18세 학령기 아동‧청소년에서 환자 발생이 급증하면서 가족 내 전파 위험도 커지고 있다.

백신 접종 이전에 독감에 이미 걸렸거나 지나가면 독감백신 접종에 대한 필요성을 덜 느끼게 될 수 있다. 하지만 독감 바이러스는 여러 아형이 존재한다. 때문에 한 번 걸렸어도 또 감염될 수 있어 접종을 고려해야 한다.

사진=고려대의료원

독감백신은 접종 후 항체가 형성되기까지 약 2주가 소요된다. 우리나라에서 독감이 12월부터 이듬해 1월까지 1차 유행한 후, 3~4월에 2차 유행한다. 때문에 11월 말이나 12월 초에 접종해도 효과를 기대할 수 있다.

또 독감백신의 목적은 감염을 막고, 고위험군의 합병증을 줄일 수 있다. 남은 유행 동안 폐렴, 입원 등 중증으로 진행될 위험을 줄이는 데 도움이 된다. ▲65세 이상 ▲심장질환‧폐질환‧당뇨병 등 만성질환자 ▲임산부 ▲영유아 및 소아 ▲면역저하자 ▲의료기관 및 요양시설 종사자 등은 매년 독감백신 접종이 권고된다.

고위험군에서 독감 감염되면 폐렴과 호흡부전 등 합병증으로 이어질 수 있다. 본인이나 가족, 밀접한 범위에 고위험군이 있다면, 예방접종과 개인 위생관리를 통해 독감 감염뿐 아니라 이로 인한 심각한 합병증의 위험을 줄일 수 있다.

고려대안암병원 윤지현 가정의학과 교수는 “아직 접종하지 않았다면 12월 초까지는 접종을 완료하는 것이 좋다”라며 “고위험군이라면 이른 시일 안에 접종하는 것이 건강 관리에 유리할 수 있다”라고 설명했다.

아울러 “독감백신은 건강한 성인에서 70%~90% 발병 예방효과가 있다. 65세 이상 고령자에게서는 발병 예방효과가 40%로 다소 낮지만, 입원을 예방하는 데 50%~60%, 사망을 예방하는 데는 80% 정도의 효과가 있다”라며 “올해 예년보다 유행이 일찍 시작되었지만 봄까지 지속되므로, 아직 접종하지 않은 고위험군은 지체 없이 접종할 것을 권장한다”라고 강조했다.