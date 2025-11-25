LS그룹, 임원인사 단행…오너3세 구동휘 사장 승진

LS그룹이 조직 안정과 미래 준비에 초점을 맞춘 인사를 단행했다.

LS그룹은 25일 이사회를 열고 내년도 불확실한 경영환경에 대비하기 위해 조직 안정과 미래 준비에 방점을 둔 2026년도 임원인사를 실시했다고 밝혔다.

주요 계열사 최고경영자(CEO) 대부분을 유임시킴으로써 조직 변화를 최소화하고, 안정화와 효율화를 추구하는 것을 골자로 한 임원 인사를 결정했다. 동시에 그룹 비전을 달성하고 미래 기회를 선점하기 위해 신사업 성과 가속화도 함께 도모했다고 회사 측은 설명했다.

구동휘 LS MnM 대표이사 CEO 사장 (사진=LS그룹)

이번 인사에서 구동휘 LS MnM 대표가 부사장에서 사장으로 승진했다. 구 사장은 지난해부터 LS MnM 대표를 맡아 귀금속 매출 증가 등 효율적 운영 관리를 통해 기존 제련 사업의 수익성을 회복시켰다. 아울러 황산니켈·전구체 등 2차전지 핵심 소재 사업을 육성하며, 그룹 비전 가운데 하나인 전기차 소재 생태계 구축을 주도할 것으로 기대된다.

LS는 전력 사업 호황 등 사업 환경을 고려해 성과주의에 기반한 승진 인사도 단행했다. 전력 슈퍼사이클 국면에서 올해 큰 사업 성장을 이끈 LS일렉트릭 안길영·채대석 전무와 그룹의 인공지능(AI) 기반 업무 효율화를 주도한 LS ITC 조의제 전무가 각각 부사장으로 승진했다. LS는 이같이 고성과 인재에 대해서는 과감한 승진을 통해 조직에 활력을 불어넋겠다는 방침이다.

LS그룹은 이번 2026년도 임원 인사를 통해 대내외 불확실성과 위기에 선제 대응하는 한편, 구자은 회장이 강력히 추진 중인 ‘비전 2030’ 경영을 더욱 가속화한다는 계획이다.

관련기사

사진 왼쪽부터 안길영 LS일렉트릭 생산R&BD 총괄 부사장, 채대석 LS일렉트릭 사업총괄 COO, 조의제 LS ITC 대표 (사진=LS그룹)

이번 인사에서 사장 승진자는 구동휘(LS MnM) 1명, 부사장 승진자는 안길영·채대석(이상 LS ELECTRIC)·조의제(LS ITC) 등 3명, 전무 승진자는 이충희·조욱동·박우범·윤원호(이상 LS ELECTRIC) 김상무(E1) 5명, 상무 승진자는 이진호·최종섭·최해운(이상 LS ELECTRIC), 이승곤·김동환(이상 LS MnM), 송인덕(LS엠트론), 이창우(INVENI), 김은일(예스코), 김근식(가온전선) 등 9명이다.

이와 함께 지예규·손시호·유창우(이상 LS전선), 유동일·박준석·최규태·백승택(이상 LS ELECTRIC), 이정태(LS MnM), 김명훈(LS엠트론), 강기훈(E1), 이제환(예스코), 김영호(가온전선) 등 12명을 신규 이사로 선임했다