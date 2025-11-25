배달의민족, ‘배민장보기페스타’ 개최…최대 60% 할인

배달의민족이 주요 유통 브랜드와 손잡고 연중 최대 규모의 장보기 할인 행사에 나선다.

25일 배달의민족 운영사 우아한형제들은 즉시배달 장보기 서비스 ‘배민B마트’를 포함해 이마트·GS더프레시·홈플러스·이마트에브리데이·홈플러스익스프레스 등 5개 유통사가 함께하는 ‘배민장보기페스타’를 개최한다고 밝혔다. 이번 행사는 24일부터 일주일간 진행된다.

배민은 소비자가 주문 후 1시간 내 원하는 상품을 받아볼 수 있는 ‘퀵커머스’ 수요가 증가함에 따라, 다양한 브랜드 상품을 합리적인 가격에 제공하기 위해 이번 행사를 마련했다.

(사진=우아한형제들)

행사 기간 동안 배민B마트는 계란·삼겹살·감귤 등 인기 상품 10종을 최대 60% 할인 판매한다. 이마트는 햇귤 2.5kg을 1만1천980원, GS더프레시는 양념칼집구이 800g을 9천900원, 홈플러스는 팽이버섯 3봉을 1천990원에 내놓는 등 유통사별 대표 상품도 최대 50% 할인해 선보인다.

또 모든 참여 브랜드는 최소 7천원~최대 1만7천원 상당의 쿠폰팩을 무제한 제공한다. 행사 기간 내 3만원 이상 주문하면 배달비도 전 브랜드에서 무료다.

이효진 우아한형제들 커머스부문장은 “배달앱을 통한 장보기가 일상화되는 흐름 속에서 더 많은 고객이 즉시배달의 편리함과 합리적인 가격 혜택을 함께 누릴 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 다양한 유통사와 협력해 배민 장보기 경험을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.