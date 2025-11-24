한일전기, 경동제약과 뷰티·웰니스 사업 맞손

한일전기는 경동제약과 뷰티·웰니스 분야 신제품 공동 개발 및 사업 확장을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

양사는 기획부터 생산, 유통 전 과정에서 각 사 핵심 역량을 결합한 통합 밸류체인을 구축하기로 합의했다. ▲미용기기 및 기능성 화장품 ▲스마트 웰니스 전자기기 및 건강기능식품 ▲신규 융합 제품 개발 등 3개 분야에서 공동 사업을 추진한다.

강재성 한일전기 대표(왼쪽)와 김경훈 경동제약 대표(오른쪽)가 기념 사진을 찍고 있다. (사진=한일전기)

양사는 섭취(건강기능식품), 바름(화장품), 사용(미용·웰니스 디바이스)을 아우르는 '케어 라인업'을 구축해 소비자에게 '토탈 웰니스 솔루션'을 제공하겠다는 목표를 세웠다.

공동 태스크포스를 구성하고 중장기 로드맵 수립에 착수했다. 기능성 화장품과 건강기능식품, 뷰티 디바이스를 중심으로 파일럿 라인업을 개발한 뒤 국내뿐 아니라 글로벌 시장 수출 확대까지 단계별 사업 전략을 실행할 계획이다.

관련기사

한일전기 관계자는 "계절 가전을 넘어 뷰티·웰니스 가전으로 확장하는 중요한 전환점”이라며 "기술 결합을 통해 국내외 시장에서 통할 수 있는 경쟁력 있는 제품을 선보이겠다"고 말했다.

경동제약 관계자는 "제약 분야에서 쌓아온 신뢰도 기술이 한일전기의 탄탄한 하드웨어 기술과 만나 차별화된 경쟁력을 만들어낼 것"이라며 "양사의 융합형 사업 모델을 통해 시장의 새로운 기준을 제시하겠다"고 밝혔다.