[ZD SW 투데이] 신세계아이앤씨, 가족친화 우수기업 대통령 표창 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆신세계아이앤씨, 가족친화 우수기업 대통령 표창

신세계아이앤씨가 '2025 가족친화 우수기업' 대통령 표창을 받으며 일·가정 양립을 위한 가족친화적 근무 환경을 정착시킨 공로를 인정받았다. 이는 성평등가족부가 심사를 통해 자녀출산·양육지원·유연근무 등 가족친화제도를 운영하는 기업에 인증을 부여하고 모범적으로 운영하는 기업을 선정해 포상하는 제도다.

신세계아이앤씨는 구성원 개인의 삶과 업무의 특성에 맞춰 최적의 근무환경을 설계할 수 있도록 근로시간·근무형태·휴가관리 전 영역을 아우르는 유연한 지원 체계를 갖추고 있다. 이를 통해 2014년부터 10년 연속 가족친화인증을 유지하고 있다.





◆인포뱅크, 협업 플랫폼 '인세븐' AX 진단 프로그램 시행

인포뱅크가 자사 AI 협업 플랫폼 '인세븐'을 활용해 기업의 AI 전환(AX) 수준을 객관적으로 진단하고 맞춤형 로드맵을 제시하는 AX 진단 프로그램을 시행한다. 이번 프로그램은 인세븐 도입을 문의하거나 AI 협업툴에 관심이 있는 기업과 조직을 대상으로 무료 제공된다.

(사진=인포뱅크)

AX 진단 프로그램은 ▲AI 도입 현황 ▲업무 자동화 수준 ▲보안·거버넌스 ▲조직 역량 등을 종합 분석해 기업별 맞춤형 AI 전환 로드맵을 제시한다. AX 진단 후에는 인세븐의 핵심 기능인 딥리서치, AI 드라이브, 에이전트 허브를 활용해 기업별 니즈와 업무 구조에 최적화된 AI 도입 로드맵과 실행 전략을 함께 제안한다.

◆오케스트로, 'K-클라우드 네이티브 서밋' 기조강연

오케스트로가 오는 25일 열리는 'K-클라우드 네이티브 서밋 2025'에서 기조강연을 진행한다. 행사는 AI 시대 인프라 전략을 조망하고 실질적인 대응 방안을 공유하기 위해 마련됐다.

이번 컨퍼런스의 첫 순서를 맡은 오케스트로는 'AI 시대, 클라우드 네이티브와 재해복구(DR) 전략'을 주제로 기조강연을 진행한다. 발표는 AI‧빅데이터‧클라우드 기반의 디지털 전환 프로젝트를 주도해 온 오케스트로 DX융합기술원장 박소아 최고디지털책임자(CDO)가 연사로 나선다.

◆KINX, '네트워킹 데이 2025' 성료

KINX가 지난 19일 'KINX 네트워킹 데이 2025' 세미나를 개최했다. '클라우드허브를 통한 글로벌 클라우드 네트워크 구성 전략'을 주제로 열린 이번 세미나는 고객 및 주요 파트너사 100여 명이 참석한 가운데 라움 아트센터에서 진행됐다.

KINX 네트워킹 데이 2025 세미나 현장 (사진=KINX)

이날 세미나는 KINX 발표와 더불어 에퀴닉스, 디지털 리얼티, PCCW 글로벌, 메가포트 등 글로벌 네트워크 시장을 대표하는 주요 네트워크 서비스 제공사(NSP)의 전문가가 연사로 참여했다.

◆아웃시스템즈, '아웃시스템즈 코리아 서밋 2025' 성료

아웃시스템즈가 지난 20일 '아웃시스템즈 코리아 서밋 2025'를 성황리에 마쳤다. 이번 행사는 포르투갈 리스본에서 개최된 글로벌 컨퍼런스 '아웃시스템즈 원 컨퍼런스'에서 발표된 주요 내용을 기반으로 한국 고객과 파트너에게 에이전틱 AI, AI 기반 개발, 로우코드 관련 최신 혁신과 사례를 공유했다.

또 행사에서는 아웃시스템즈 플랫폼을 실제로 도입해 활용 중인 고객사도 무대에 올라 직접 사례를 발표했다. 특히 오스템임플란트는 '아웃시스템즈 기반 글로벌 영업·서비스 통합 CRM 구축' 세션을 통해 32개국에 걸친 영업 네트워크를 통합 관리할 수 있는 CRM 시스템 구현 사례를 공유하며 로우코드 활용의 장점을 소개했다.

◆쿠콘, '싱가포르 핀테크 페스티벌 2025' 성료

쿠콘이 지난 12~14일 싱가포르에서 열린 '싱가포르 핀테크 페스티벌(SFF) 2025'에 참가해 글로벌 페이먼트 서비스와 스테이블코인 기반 결제 솔루션을 선보이며 성황리에 행사를 마쳤다.

쿠콘이 SFF 2025에서 글로벌 페이먼트 서비스와 스테이블코인 기반 결제 기술을 선보였다. (사진=쿠콘)

행사 기간 400개 이상의 기업이 쿠콘 부스를 방문했으며 아시아 주요 금융기관 및 글로벌 결제 사업자들과의 비즈니스 미팅이 활발히 진행됐다. 아울러 행사 종료 후에는 전략적 협업을 위한 파트너사들과의 후속 논의가 이어지고 있다.

◆버넥트, '2025 두런두런 용산' 관제 시스템 운영

버넥트가 지난 15일 서울 용산구청이 주최한 '2025 두런두런 용산' 행사에서 신형 바디캠 SC880과 버넥트 리모트 솔루션을 적용한 AI 기반 실시간 관제 시스템을 운영하며 행사 안전관리 체계를 구축했다.

버넥트는 주요 구간에 배치된 운영·보안 인력에게 신형 바디캠 SC880을 지급하고 착용자의 시야와 위치 정보를 실시간 공유해 현장 상황을 즉시 파악하고 대응 가능한 통합 관제 체계를 마련했다. 관제 본부는 버넥트 리모트 솔루션을 통해 영상·위치·군중 밀집도 데이터를 실시간 통합 모니터링했다.