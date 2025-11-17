[ZD SW 투데이] S2W, 인터폴·유로폴 주도 작전 '사이버프로텍트 II' 참여 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆S2W, 인터폴·유로폴 주도 작전 '사이버프로텍트 II' 참여

S2W가 국제형사경찰기구 인터폴과 유럽연합(EU) 경찰기관 유로폴이 주관한 글로벌 합동 작전 '사이버프로텍트 II'에 참여했다. 이는 지난달 15~17일 인터폴 프랑스 리옹 본부에서 진행된 해커톤 형식의 대규모 글로벌 합동 작전이다.

S2W는 메타와 함께 이번 작전에 주요 민간 파트너로서 공식 초청돼 데이터와 AI 분석 기술을 제공했다. 특히 지난달 한국 기업 최초로 인터폴 민관협력 프로그램 '게이트웨이 이니셔티브'의 전세계 12번째 파트너로 선정된 이후 본격적인 국제 공조 수사에 참여한 사례로 주목된다. 이번에는 안보·치안 AI 플랫폼 '자비스'를 활용하며 다양한 범죄 단서 도출에 기여했다.

◆롯데이노베이트, 소외계층에 스마트팜 재배 작물 기부

롯데이노베이트가 지난 14일 금천구청의 개청 30주년을 기념하는 '훈훈한 별천지 겨울마켓' 행사에 스마트팜 플랫폼 '도시의 푸른농장'에서 직접 재배한 작물 300박스를 전달했다. 기부된 작물은 금천구 내 소외계층 등 어려운 이웃과 주민들에게 전달됐다.

롯데이노베이트가 소외계층에 스마트팜 재배 작물을 기부했다.(사진=롯데이노베이트)

이번 기부는 스마트팜에서 생산된 친환경 채소를 전달해 건강한 먹거리를 함께 나누고 지역사회 상생의 가치를 실현하기 위해 기획됐다. 롯데이노베이트의 도시의 푸른농장은 AI·클라우드·빅데이터 등 자체 기술로 자동화한 스마트팜 플랫폼이다.

◆토마토시스템, 공공솔루션마켓서 '엑스빌더6 아이젠' 선보여

토마토시스템이 지난 14일 서울 코엑스에서 열린 '제26회 공공솔루션마켓'에 참가해 자사의 AI 기반 UI·UX 개발 플랫폼 '엑스빌더6 아이젠'을 선보였다. 이번 행사에서 토마토시스템은 'AI 기반의 UI 자동화를 통한 공공서비스 혁신'을 주제로 부스 전시 및 세션 발표를 진행했다.

세션 발표에서는 '아이젠과 함께하는 양방향 바이브 코딩 혁신'이라는 주제로 아이젠의 기술 구조와 활용 방안이 심층적으로 소개됐다. 특히 AI를 활용한 소통 중심의 협업 전략과 공공 프로젝트 적용 사례 등이 공유되며 공공부문 디지털 전환의 새로운 접근법을 제시했다.

◆이스트소프트, 세계 최고 권위 AI 학회 'EMNLP' 논문 채택

이스트소프트가 자사의 AI 자동 더빙 기술 연구 논문이 세계적인 AI·자연어 처리 학회 'EMNLP 2025'에 채택돼 학회가 열린 중국 쑤저우에서 연구 결과를 발표했다. 해당 학회는 글로벌 AI 연구자들이 참여한다.

EMNLP에 채택된 이스트소프트 논문 이미지 (사진=이스트소프트)

이스트소프트 연구진의 논문명은 '대규모언어모델(LLM)을 활용한 종단 간 다국어 자동 더빙 프레임워크'다. 연구의 핵심은 영상 원본에서의 화자 발화 시간과 일치하는 더빙 영상을 생성하는 프레임워크를 제안한 것이다. 기존의 자동 더빙 시스템이 원본 음성과 번역된 음성의 길이가 맞지 않아 부자연스러운 영상을 생성했던 한계를 극복한 연구 결과가 공유됐다.

◆사이냅소프트, '대한민국 디지털 이노베이션 어워드' 부총리 겸 장관 표창 수상

사이냅소프트가 지난 14일 개최된 '2025 대한민국 디지털 이노베이션 어워드'에서 부총리 겸 장관 표창을 수상했다. 이번 어워드에서 사이냅소프트는 AI 기술을 근간으로 한 핵심 솔루션들을 통해 디지털 강국 실현에 기여하고 타 산업과의 연계를 통해 디지털 경쟁력 강화를 이끈 공로를 인정받았다.

특히 사이냅소프트는 주력 제품인 ▲사이냅 OCR ▲사이냅 문서뷰어 ▲사이냅 에디터 등을 통해 공공·민간 분야의 디지털 전환을 선도한 점에서 높은 평가를 받았다. 이 솔루션들은 기업·기관의 업무 효율성을 극대화하고 다양한 디지털 환경에서 발생하는 사회적 문제를 해결하며 디지털 일상화에 기여했다.

◆올거나이즈, '대한민국 인터넷대상' 부총리 겸 과기정통부 장관상 수상

올거나이즈가 '제20회 대한민국 인터넷대상'에서 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관상을 수상했다. 올거나이즈는 자사 AI 업무 자동화 플랫폼 '알리'를 통해 인터넷을 활용한 신기술 및 서비스 개발, 사업 활성화, 해외 진출 등 국내 IT 산업 발전에 공헌한 점을 높게 평가받아 '인터넷 비즈니스' 부문에 선정됐다.

이창수 올거나이즈 대표가 대한민국 인터넷대상을 수상했다. (사진=올거나이즈)

올거나이즈는 이러한 기술 경쟁력을 바탕으로 국가의 AI 경쟁력 강화를 목표로 하는 정부 주도 사업에도 적극 참여하고 있다. 지난 8월 과학기술정보통신부의 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트' 업스테이지 컨소시엄에 합류했으며 개발된 LLM의 글로벌 진출을 담당할 예정이다.

◆베슬AI, 엔비디아 스타트업 그랜드 챌린지 결승 진출

관련기사

베슬AI가 엔비디아 인셉션이 주최한 '스타트업 그랜드 챌린지 2025' 결승 무대에 진출했다. 이번 챌린지는 엔비디아·중소벤처기업부·창업진흥원이 공동 운영하는 '엔업' 프로그램의 핵심 행사로, 국내 AI·컴퓨팅 분야의 혁신 스타트업을 발굴하기 위해 마련됐다.

베슬AI의 플랫폼 '베슬'은 엔비디아의 NIM과 네모 툴킷을 연동해 모델 개발부터 배포까지의 효율을 높였다. 동일 서버에서 여러 모델을 동시에 운영할 수 있는 구조를 통해 평균 70% 이상의 비용 절감 효과를 실현했으며 GPU 사용량에 따라 자동으로 요금이 계산되는 시스템을 갖춰 기업 규모에 맞게 인프라를 유연하게 확장·운영할 수 있도록 한다.